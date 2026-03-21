Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci işleri hakkında

Öncelikle sayın hocalarım merhabalar,

Gün geçtikçe zemheri haline dönen akademi de az da olsa güzel şeyler oluyor. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde öğrenci olmak, çoğu zaman yoğunluk ve bürokrasiyle baş etmeyi gerektiriyor. Ancak bu süreci bizim için kolaylaştıran çok değerli insanlar var. Bunların başında da öğrenci işlerinde görev yapan Şükrü Kara geliyor.

Şükrü Bey, sadece görevini yapan bir memur değil; aynı zamanda öğrencileri gerçekten anlayan, sabırla dinleyen ve çözüm odaklı yaklaşımıyla her zaman yardımcı olmaya çalışan biri. Ne zaman bir işimiz düşse, kapısını çaldığımızda bizi güler yüzle karşılaması ve sorunlarımızı kendi işiymiş gibi sahiplenmesi, ona olan saygımızı daha da artırıyor.

Özellikle yoğun dönemlerde bile sakinliğini koruması, herkese eşit ve adil davranması gerçekten takdire şayan. Evrak işlemlerinde gösterdiği titizlik ve bizleri doğru şekilde yönlendirmesi sayesinde birçok işi sorunsuz bir şekilde halledebiliyoruz.

Biz öğrenciler için bazen küçük gibi görünen bir yardım, aslında büyük bir rahatlık demek. Şükrü Kara da bunu bilen ve her zaman elinden gelenin fazlasını yapan nadir insanlardan biri. Onun gibi işini severek yapan insanların varlığı, üniversite hayatımızı çok daha güzel ve kolay hale getiriyor.

Kendisine emekleri, sabrı ve güler yüzü için gönülden teşekkür ediyoruz.