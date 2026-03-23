Tatilden sonra rapor almak sorun yaratır mı?


23 Mart 2026 12:20
Tatilden sonra rapor almak sorun yaratır mı?

selamlar,

ramazan umresi yaptım. Elhamdulillah. yalnız dönüşte medine havalimanı çok soğuktu çünkü heryerde klima vardı ve burada 6 saat bekledim. Bu böyle olunca çok fena grip olmuşum. Acep aile hekimime gidip yarın için rapor alsam (bugün dersim yoktu) sorun yaşar mıyım? Ama bu haftanın tamamı da rapor alma ihtimaklim olabilir tabi çünkü biraz ağır geçiriyorum.

teşekkürler


ziya64
Daire Başkanı
23 Mart 2026 12:38
Ne sorun yaşayacaksınız, hastasınız işte.

Talai
Memur
23 Mart 2026 12:49

Ben iki sene önce sömestr tatilinde memleketten dönerken uçakta üşüttüm. Pazartesi doktor şunu söyledi.. " Valilikten yazı geldi maalesef tatil dönüşü öğretmenlere rapor yazamıyorum."

Ee hastayım ama ateşim var, antibiyotik ateş düşürücü vs yazdın.

Hipokrat yeminine sadık doktora denk gelirseniz iki gün istirahat yazar.


ziya64
Daire Başkanı
23 Mart 2026 12:54
"memleketten dönerken uçaktan düştüm" anladım. :) :)
kimuni
Genel Müdür
23 Mart 2026 14:39

teşekür ederim arkadaşlar, ya ben pek rapor almadığım için bilmiyorum ,

raporu aldım şuan ama bunu ne zaman teslim etmem gerekli bir de şu sorumu değerlendirirseniz sevinriim. doktora yarın için rapor almak istiyorum fakat eğer iyileşemezsem sonrasını sonra düşüneyim dedim. oda yarın ve bugun için verdi.

şimdi ben eğer art arda tüm haftayı raporlu geçirirsem o zaman raporu okula gittiğimde versem olur mu?


Talai
Memur
23 Mart 2026 15:28

Olur hocam. Fotoğrafını çekip nöbetçi idarecinize gönderin. Gifince elden teslim edersiniz.

kimuni
Genel Müdür
23 Mart 2026 15:32

tamamdır teşekkür ederim.

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
23 Mart 2026 15:41

Geçmiş olsun. Allah umrenizi, ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin.

Bütün raporlar en kısa sürede idareye ulaştırılmalıdır. Bu ister aslen, ister faks, ister e posta isterse başka yollarla olabilir. Rapor alındığında idareye ulaştırılarak hastalık iznine dönüştürülmesi sağlanır. Raporun aslı en geç rapor bitiminde kuruma verilmelidir.

İlgili yönetmelik maddesi:

"(3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir."


kimuni
Genel Müdür
23 Mart 2026 15:49

hocam selamlar,

Duanız için önce amin diyeyim (Allah razı olsun). Sonra çok müteşekkir olduğumu belirterek son paragraf hakkında bir noktaya değinmek isterim.

şimdi hocam evet medine havalimanında 6 saat bekledim. medinenin havası bu tarihtede bildiğiniz bizim temmuz yaz havası gibi olsa da havalimanının her tarafında klimalar vardı. tişörtlüydüm sanırım bir süre. neyseciğime, ya havalimanında çok hafif bir şikayetim vardı veya hissetmedim.

Ankaraya geldiğimde hafif bir öksürük başladı. Eve geldiğimde göğüs ağrısı burun akıntısı vs şikayetler başladı. Öyle ki o gün gece uyuyamadım.

şimdi sorum şu: evet yurtdışında geçirdim tatili bu doğru fakat hastalık hem yurtiçinde başladı hem de raporu bir türk sağlık ocağından aldım.

Bu durumda o paragraf içeriği yerine getirilmeli mi ben sanmıyorum ama... eğer öyle ise yandık. yada paşa paşa yarın okula giderim belki.

m.r_f
Genel Müdür
23 Mart 2026 16:27

Merhaba, son paragrafta belirtilen durum illa elden teslim edilmesi anlamı taşımıyor. Raporlar zaten sgk sistemine düşüyor, resmi kayda girmiş oluyor. Sizin müdürünüze e posta veya whatsapp gibi iletişim kanallarıyla iletmeniz yeterli. Raporun devamında tekrar rapor alırsanız yine elektronik olarak iletirsiniz. Mesaiye gittiğiniz ilk gün asıllarını da teslim edersiniz. Müdürünüz kıl tüy biri değilse sorun çıkmayacaktır.

kimuni
Genel Müdür
23 Mart 2026 17:26

yok ben hani dış temsilciliklkerce onaylanması vs gerekiyor diyor ya onu kasettim yani raporu yurtiçinde almışım ve aslında hastalık da yurtiçinde başlamış.

bu durumda öyle bir şey gerekli mi ? (gibi sordum)

kusura bakmayınız yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdi isem.

Talai
Memur
23 Mart 2026 18:15

: ))

