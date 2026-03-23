23 Mart 2026 12:20
tatilden sonra rapor

selamlar,

ramazan umresi yaptım. Elhamdulillah. yalnız dönüşte medine havalimanı çok soğuktu çünkü heryerde klima vardı ve burada 6 saat bekledim. Bu böyle olunca çok fena grip olmuşum. Acep aile hekimime gidip yarın için rapor alsam (bugün dersim yoktu) sorun yaşar mıyım? Ama bu haftanın tamamı da rapor alma ihtimaklim olabilir tabi çünkü biraz ağır geçiriyorum.

teşekkürler


ziya64
Daire Başkanı
23 Mart 2026 12:38
Ne sorun yaşayacaksınız, hastasınız işte.

Talai
Memur
23 Mart 2026 12:49

Ben iki sene önce sömestr tatilinde memleketten dönerken uçakta üşüttüm. Pazartesi doktor şunu söyledi.. " Valilikten yazı geldi maalesef tatil dönüşü öğretmenlere rapor yazamıyorum."

Ee hastayım ama ateşim var, antibiyotik ateş düşürücü vs yazdın.

Hipokrat yeminine sadık doktora denk gelirseniz iki gün istirahat yazar.


ziya64
Daire Başkanı
23 Mart 2026 12:54
"memleketten dönerken uçaktan düştüm" anladım. :) :)
Talai, 2 saat önce

kimuni
Genel Müdür
23 Mart 2026 14:39

teşekür ederim arkadaşlar, ya ben pek rapor almadığım için bilmiyorum ,

raporu aldım şuan ama bunu ne zaman teslim etmem gerekli bir de şu sorumu değerlendirirseniz sevinriim. doktora yarın için rapor almak istiyorum fakat eğer iyileşemezsem sonrasını sonra düşüneyim dedim. oda yarın ve bugun için verdi.

şimdi ben eğer art arda tüm haftayı raporlu geçirirsem o zaman raporu okula gittiğimde versem olur mu?

