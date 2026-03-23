Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Şırnak hakkında bilgi 2026


23 Mart 2026 14:56
Şırnak'ta çalışan herkes öneriyor son durum nedir başa yazmayı düşünüyorum puan 6500 lojman durumu nasıl 7 yıllık memurum eşim çalışmıyor çocuk yok lojman çıkarmı bana ve bide hangi ilçeleri önerirsiniz genel bilgi verebilirmisiniz teşekkür ederim

holhon66
Memur
23 Mart 2026 15:22
anlaşılan ilk doğun devrem İstanbul'da çalışıyorsun belli 7 sene istanbul için az bu sene gidemezsin plan yapma

Pars3834
23 Mart 2026 15:25
2. doğu için devrem bu sene tercih yapcam

holhon66
Memur
23 Mart 2026 15:33
anladım devrem hakkında hayırlısı olsun

Alp340626
Şef
23 Mart 2026 15:59
Şırnak gidilebilecek en iyi yer havaalanı var küçük ama Mardin Diyarbakır Batman Urfa gezersin lojman en iyi yeni toki lojmanı var tam karşısında beş yıldızlı otel var kahvaltıya falan gidebilirsin hendekten sonra bayağı ev yapıldı sıkıntı cekmezssin
