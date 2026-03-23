23 Mart 2026 19:05
Şark kadrosuyla atanıp sonradan batı sayılan var mı?

Arkadaşlar merhaba,

Ben Emniyet personeliyim ve atama sürecimle ilgili ciddi bir tereddüt yaşıyorum. Bilgisi olan ya da benzer durumu yaşayan varsa yardımcı olursa çok sevinirim.

Ben ilk atamada şark kadrosu ile Malatya iline atandım. Atandığım dönemde Malatya 2. bölge (şark) kapsamındaydı. Eşim de emniyet personeli ve eş durumu kapsamında bana tabi olarak ataması yapıldı.

Şu an yaşadığım problem şu:

Eşim şark tayinleri açıklanmadan önce doğumdan sonra ücretsiz izne ayrılmıştı daha sonrasında Malatya iline eşim ve ben şark olarak tayinimizi açıklandı eşim de bana tabi olarak şarkı olarak Malatya iline atandı ancak ücretsiz izinde olduğu için Malatya iline başlama yapmadı ve bu süreçte Malatya ile şark kapsamından çıkarak Batı kapsamına girdi bundan dolayı eşime tekrardan şark hazırlığı gönderdiler. Ve biz mağdur olduk.

Bu durumla ilgili dava açan veya Kamu Denetçiliğine başvuran oldu mu, sonuç ne oldu?

Benim durumumda olup çözüm alan ya da emsal karar bilen varsa paylaşırsa çok sevinirim.

Şimdiden teşekkür ederim.


Proletariat
Genel Müdür
23 Mart 2026 20:18
Merhaba devrem. Birebir aynısı olmasada benzer bir durumu yaşadım. Üzülerek söylüyorum Eşin ücretsiz izinde olduğu için başlama yapmadığından dolayı Malatya eşine batı ili olarak geçecek. Yani mahkemeye versen bile bişey çıkacağını sanmam çünkü aynı olaya yakın 2016 senesinde süreler artmış idi bir arkadaş 2015 te X iline tayini çıkıp 2016 da gelmişti herkes 4 iken o 3 yıl yaptı sebebi süreler artmadan 2 3 gün önce o ilde gelip başlamasını yaptı. Bununla ilgili yönetmelik kanun genelge vs ne varsa hepsi açık. Eğer ki eşin başlama yapıp aynı gün yine ücretsiz izne Kaldığım yerden devam etmek istiyorum diye dilekçe verseydi kabul olurdu hem şark ili olarak devam ederdi hemde mağdur olmazdınız. Evet mahkeme yolu açık ancak lehinize bir karar çıkacağını sanmıyorum. Ha bide şöyle bişey var belki tutturursanıız burada tutturursunuz? Eşinin Malatya iline tayini çıktığında şark olduğunu ve bu yüzden tayin istediğini hatta Malatya iline tayini çıktığında hali hazırda malatyanın şark ili olduğunu ve bu yüzden oraya geldiğini ancak ücretsiz izinde olduğum için başlama yapamadığımı vs vs diye... Yada hiç uğraşmayalım vs dersen eşin hali hazırda tekrardan şark illerinden tercih yapacak onun tayini çıkacak ve sende eş durumdan personel daire ye tekrardan dilekçe yazıp tayin isteyeceksin bu dediğimi yaparsan ikiniz aynı şark ilinde olmuş olacaksınız muhtemelen eşinin tayini çıkar sende dilekçe verirsin ve seninkide 1 2 aya çıkar. Biraz karmaşık oldu ama durumun zaten karmaşık:-) hakkınızda hayırlısı
galatasaray 3 sene avantadan şampiyon oldu 1 şu an çalan şarkı 1 sarmısak ve limon 1 Galatasaray 1 iran devleti 2

