Şark kadrosuyla atanıp sonradan batı sayılan var mı?

Arkadaşlar merhaba,

Ben Emniyet personeliyim ve atama sürecimle ilgili ciddi bir tereddüt yaşıyorum. Bilgisi olan ya da benzer durumu yaşayan varsa yardımcı olursa çok sevinirim.

Ben ilk atamada şark kadrosu ile Malatya iline atandım. Atandığım dönemde Malatya 2. bölge (şark) kapsamındaydı. Eşim de emniyet personeli ve eş durumu kapsamında bana tabi olarak ataması yapıldı.

Şu an yaşadığım problem şu:

Eşim şark tayinleri açıklanmadan önce doğumdan sonra ücretsiz izne ayrılmıştı daha sonrasında Malatya iline eşim ve ben şark olarak tayinimizi açıklandı eşim de bana tabi olarak şarkı olarak Malatya iline atandı ancak ücretsiz izinde olduğu için Malatya iline başlama yapmadı ve bu süreçte Malatya ile şark kapsamından çıkarak Batı kapsamına girdi bundan dolayı eşime tekrardan şark hazırlığı gönderdiler. Ve biz mağdur olduk.

Bu durumla ilgili dava açan veya Kamu Denetçiliğine başvuran oldu mu, sonuç ne oldu?

Benim durumumda olup çözüm alan ya da emsal karar bilen varsa paylaşırsa çok sevinirim.

Şimdiden teşekkür ederim.