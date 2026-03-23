Bilsem'e başvurmalı mıyım?


23 Mart 2026 19:55
Bilsem'e başvurmalı mıyım?

arkadaşlar selamlar mevcut okul müdürümle anlaşamadığım için buradaki herhangi bir okula ok demeye meyilliyim.

aşağıdaki niteliklerim haizdir.

fikri mülkiyet alanında tescilli çalışma (2 tane mevcut ama bi tanesinin yıllık ücretini ödemediğim için vazgeçilmiş sayılıyor)

bilimsel çalışmalar hk. sadece inceleyici olarak görev aldım. (halen sci indexli dergilerden 2 tanesinde hakem olarak eklenmişim)

fakat bilimsel kategoride yayınlanmış herhangi bir çalışmam bulunmuyor hatta ben çok istekli de değilim bu anlamda pek bişey yapmaya:

soru: bilsemlerde eğitim -öğretim süreci nasıldır? öğretmene düşen çok sorumluluk var mı ?

benim beklentilerim: ben sistemin kendisinde çok fazla açık ve hata bulduğum için ve hepsinin üstesinden gelemeyeceğimi de bildiğim için müdür bana karışmasın, işim de sıkıntısız yürüsün başka bir beklentim yok açıkçası. çünkü zaten sorumlu olduğum (özsorumluluk altında bulundurduğum) bir sürü meşguliyetim var zaten. proje okuluydu - bilsemdi öyle yanıp tutuşmuyorum fakat bulunduğum okuldada müdürüm bana zorluk çıkardığı için ...

gitmek istiyorum ama ne kadar doğru düşünüyorum emin olamadım. ondan bu başlığı açtım.


vengberz
Şube Müdürü
23 Mart 2026 22:05

Yanıp tutuşmuyorsanız uzak durmanızı tavsiye ederim.


kimuni
Genel Müdür
23 Mart 2026 22:11

daha fazla bilgi aktarmanız mümkün müm aceba hocam.

artıları

eksileri veya

avantajları

dezavantajları gibi altbaşlıklarda toplanabilecek şekilde tercihen.

vengberz, 57 dk. önce

Yanıp tutuşmuyorsanız uzak durmanızı tavsiye ederim.


mazıke
Şef
23 Mart 2026 22:35
idealist ve projeci tiplerin girmesi gereken bir yer. yoksa sürekli şikayet yersin ve norm fazlası olarak en ücra okula şutlarlar

kimuni
Genel Müdür
23 Mart 2026 22:41

idealist kısmı bence benim için doğru ama projeci kısmı değil açıkçası. ve projeci olmak bana sçma sa geliyor. bunun yerine akılcı/rasyonalist davranmaya ya çok eğilimliyim yada zaten öyleyim.

şu sorunun cevabını vermeniz mümkün mü veya verebilecek var mı?

lise matematik branşım. bilsem lerde bu branşı

** meslek lisesi veya genel lise programı uygulayan liseler ile

** anadolu/fen lisesi türündeki proje okulu ile mukayese edebilir misiniz?

teşekkürler.

mazıke, 27 dk. önce
idealist ve projeci tiplerin girmesi gereken bir yer. yoksa sürekli şikayet yersin ve norm fazlası olarak en ücra okula şutlarlar
