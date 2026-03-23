23 Mart 2026 20:10
Galatasaray, dünya futbolunun en büyük 23. kulübü oldu.

Sport Bible "Dünyanın En Büyük 25 Kulübü" (2026)

Listesi:

1-Real Madrid, 2-Barcelona, 3-Manchester United

4- Liverpool

5- Bayern Münih

6- Juventus

7- Manchester City, 8- AC Milan, 9- Chelsea, 10- Paris

Saint-Germain

11- Arsenal, 12- Inter, 13- Borussia Dortmund, 14-Ajax

15- Atletico Madrid, 16- Tottenham Hotspur 17- Roma

18- Benfica, 19- Napoli, 20-Boca Juniors, 21-River Plate

22- Celtic

23- Galatasaray

24 -Porto

25- Rangers


urfa bana küsmüş
Şube Müdürü
23 Mart 2026 20:12

Mart 2026 listelerinde Türkiye'den ilk 25'e girmeyi başaran tek takım Galatasaray olmuştur.

Değerlendirme Kriterleri: Liste oluşturulurken taraftar gücü, kupa geçmişi, mali gelirler ve küresel marka değeri baz alınmıştır.

