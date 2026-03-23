23 Mart 2026 21:32
rektörlük 1 dr öğretim üyesi yanında 1 öğr gör ilanı çıkarır mı?
merhabalar, yökün öğretim üyesi temininde güçlük çekilen öncelikli ve özellikli bir alanında öğr gör kadrosu bekliyorum. Anabilim dalında mevcut 1 öğr üyesi var. Şuanda 1 öğr üyesi daha istediler. Asgari olması gereken sayı 3. Sizce talep edilen öğr üyesi yanına rektörlük 1 öğr gör daha ekleyip asgari 3ü tamamlamak için yöke bu şekilde gönderip ilan çıkarır mı? Konu hakkında deneyimi bilgisi olan hocalarım cevaplarsa sevinirim.

SeyyahMemur60
Şef
23 Mart 2026 22:18

Sayın Hocam, gözlemlerime ve tahminime dayanarak şunları yazmak isterim:

Artık herkes doktora yapıyor, "öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alan" diye bir şey neredeyse kalmadı. Dolayısıyla 3. hocayı da doktor öğretim üyesi olarak almak isteyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Nedenlerine gelecek olursak:

Öğretim görevlisi kadrosu ballı bir kadrodur. Öğretim görevlisi dersine girer, çıkar, gider ve doktor öğretim üyesi ile neredeyse aynı maaşı alır. Öğretim görevlisine hiç kimse zorla yayın yaptıramaz. Öğretim görevlisinin görev süresi, yüz kızartıcı suç işlemediği sürece uzatılır. Öğretim görevlisi kadrosunu, sağlam torpili olan ama doktorası olmayanlar için ilan ederler genelde.

Doktor öğretim üyesi ise işten kovulmamak için sürekli yayın yapmak zorundadır. Bu yayınlar da üniversiteyi ve rektörü başarılı gösterir. O yüzden artık MYO'lara da mümkün olduğunca doktor öğretim üyesi alıp hem öğretim görevlisi gibi derse sokmak, hem de işten atma tehdidiyle yayın yaptırmak isteyeceklerdir.

Gözlemlerim ve tahminim bu şekildedir. Katılmayanlara da saygı duyarım.


StMngr
Editor
23 Mart 2026 22:53
Temininde güçlük çekilen alan hangisiymiş çok merak ettim. 209 Üniversitenin olduğu yerde böyle bir alan mı kalmış ki o alanın öğretim üyesi olsun?
iran devleti 2 yaşam yolu 1 şu an çalan şarkı 1 Galatasaray 1 sarmısak ve limon 1 galatasaray 3 sene avantadan şampiyon oldu 1

