rektörlük 1 dr öğretim üyesi yanında 1 öğr gör ilanı çıkarır mı?

Sayın Hocam, gözlemlerime ve tahminime dayanarak şunları yazmak isterim:

Artık herkes doktora yapıyor, "öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alan" diye bir şey neredeyse kalmadı. Dolayısıyla 3. hocayı da doktor öğretim üyesi olarak almak isteyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Nedenlerine gelecek olursak:

Öğretim görevlisi kadrosu ballı bir kadrodur. Öğretim görevlisi dersine girer, çıkar, gider ve doktor öğretim üyesi ile neredeyse aynı maaşı alır. Öğretim görevlisine hiç kimse zorla yayın yaptıramaz. Öğretim görevlisinin görev süresi, yüz kızartıcı suç işlemediği sürece uzatılır. Öğretim görevlisi kadrosunu, sağlam torpili olan ama doktorası olmayanlar için ilan ederler genelde.

Doktor öğretim üyesi ise işten kovulmamak için sürekli yayın yapmak zorundadır. Bu yayınlar da üniversiteyi ve rektörü başarılı gösterir. O yüzden artık MYO'lara da mümkün olduğunca doktor öğretim üyesi alıp hem öğretim görevlisi gibi derse sokmak, hem de işten atma tehdidiyle yayın yaptırmak isteyeceklerdir.

Gözlemlerim ve tahminim bu şekildedir. Katılmayanlara da saygı duyarım.