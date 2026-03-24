Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Kamu Avukatları Vekalet Ücreti Nedir? Aylık mı alırlar yoksa belli periyotlarla mı?


24 Mart 2026 11:06
Merhaba,

Kamu Avukatlığı düşünüyorum. Maaş robotunda 9/1 kadrolu bekar avukat, 77 bin küsür TL diyor.

Peki, vekalet ücretleri nedir, ne kadar olur? Her kurumda aynı mıdır? Asgarisi Azamisi var mıdır nedir?

Bilgi için teşekürler.


r.diyojen
Genel Müdür
24 Mart 2026 11:47

Vekalet ücretleri kurum lehine verilen davalarda AAÜT gereğince karşı tarafın ödediği ücretlerden oluşur. Bunun bir ödeme periyotu yoktur, genelde 6 aylık ya da yıllık öderler. Biriktikçe de ödenebilir, aksi düzenleme yok. Bu ücretlerden damga ve gelir vergisi kesilir.

Aylık ödenen vekalet ücreti 20.000 * aylık katsayıyı geçemez. Asgarisi yok, azamisi bu.

Kurumda birden fazla avukat varsa hepsi aynı almaz, davayı takip eden / etmeyen avukat ayrımı da var. 659 sayılı KHK 14 üncü maddede ayrıntı var.


istanbul yeditepe
Genel Müdür
24 Mart 2026 11:53

Teşekürler. 20.000 * aylık katsayıyı ne demek ?

Benim anlayacağım şekilde ana maaş 77.500 TL ise, ortalama 12 ay için ayda ne ödenebilir?

r.diyojen
Genel Müdür
24 Mart 2026 12:12

Aylık katsayı memur maaş hesaplamalarında kullanılır. Şu an 1,387871, yani 1 ay için en fazla 20.000*1,387871=27.757,42 yapar, gelir vergisini %15 kabul edersek 23.500 gibi, %20 kabul edersek 22.200 gibi bir rakam aylık en fazla alınacak tutar olur.

Ortalama ne kadar olur, bunu tahmin etmek çok zor, öğretmen ek dersi gibi bir şey değil bu..

Kurum kaç dava kazanır, kaç avukat var bilmemiz lazım. Ayrıca bir çok dava türünde nispi vekalet ücreti var, yani dava değerinin %16'sı gibi..

Şöyle anlatayım, bu sene vekalet ücreti alan bir avukatın bir sonraki sene de vekalet ücreti alacağının garantisi yok, takdir edersiniz ki kaç kişi dava açacak, kaç tanesi lehe sonuçlanacak, bunlar bilinmez.

Kurumun bağlı olduğu muhasebe biriminin kesin mizanı ve kaç avukat olduğu bilinirse ancak hesaplama yapabilirim.


r.diyojen
Genel Müdür
24 Mart 2026 12:15

Yazdıklarım olumsuz gibi görünmesin, biliyorsunuz avukatlık cepteki piyango bileti gibidir, bir anda her şey olabilir.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Mart EnflasyonuTemmuz Zammı %15 Olur Mu ?2026 Temmuz Memur Zammı2026 Mart Ayı Maaşlarımızı YazalımMemurun Suçu Okumak Mı? Taşerondan Geçenler 140.000 TL Ödeme Aldı!Kamu Avukatları Vekalet Ücreti Nedir? Aylık mı alırlar yoksa belli periyotlarla mı?3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunKamuda Taşra Uzmanlarının Maaş DüzenlenmesiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Yılı SGK Banka Promosyonları

Son Haberler

Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık olduİran'dan Tel Aviv'e misilleme: 6 kişi yaralandıEğitim Bir Sen'den 'Ramazan Hoca' açıklamasıABD'nin müdahaleleri petrol fiyatını dizginlemeye yetmediİstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası hazırlandı

Editörün Seçimi

Çanakkale ŞehitlerineMemurun Suçu Okumak Mı? Taşerondan Geçenler 140.000 TL Ödeme Aldı!Mart enflasyonunu açıklıyorum2026 Mart Enflasyonu2026 Mart Ayı Maaşlarımızı YazalımSuça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, GerçektirUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye