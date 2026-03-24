Kamu Avukatları Vekalet Ücreti Nedir? Aylık mı alırlar yoksa belli periyotlarla mı?

Aylık katsayı memur maaş hesaplamalarında kullanılır. Şu an 1,387871, yani 1 ay için en fazla 20.000*1,387871=27.757,42 yapar, gelir vergisini %15 kabul edersek 23.500 gibi, %20 kabul edersek 22.200 gibi bir rakam aylık en fazla alınacak tutar olur.

Ortalama ne kadar olur, bunu tahmin etmek çok zor, öğretmen ek dersi gibi bir şey değil bu..

Kurum kaç dava kazanır, kaç avukat var bilmemiz lazım. Ayrıca bir çok dava türünde nispi vekalet ücreti var, yani dava değerinin %16'sı gibi..

Şöyle anlatayım, bu sene vekalet ücreti alan bir avukatın bir sonraki sene de vekalet ücreti alacağının garantisi yok, takdir edersiniz ki kaç kişi dava açacak, kaç tanesi lehe sonuçlanacak, bunlar bilinmez.

Kurumun bağlı olduğu muhasebe biriminin kesin mizanı ve kaç avukat olduğu bilinirse ancak hesaplama yapabilirim.