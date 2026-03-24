Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

24 Mart 2026 14:08
ADALET BAKANIMIZ SAYIN AKIN GÜRLEK VE CTE GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN ÇELEBİ YIKMAZ BEYLERDEN İNFAZ VE KOR

Sayın Bakanımız ve Sayın Genel Müdürümüze yeni görevleri tekrar hayırlı olması dileği ile:

İnfaz ve Koruma Memurların Talepleri:

1- Yeşil Pasaportun tüm üniformalı personele verilmesi (Bu yıla da bağlanabilir 10 yıl görev yapmak gibi. Katipler yanılmıyorsam eleştirmek manasında değil 10 yıl sonra sınavsız ünvan değiştirip ''Bilgisayar İşletmeni'' Yeşil Pasaport alabiliyorlar.

2- Sınıfsal düzenleme.(Tüm sorunların temelinde bu sınıfsal düzenleme yatıyor. Güvenlik sınıfı mı yoksa Genel İdari Hizmetler mi) Tam olarak ne o sınıf ne bu sınıf ortada biryerde savrulan personel.

3- Maaşlarda iyileştirme ( Meslek hep psikolojik olarak hem de fiziki olarak yıpratıcıdır. Bu emeğin karşılığı olarak en düşük memur maaşlarından birisini almaktayız.

4-Nas Tayinleri( Norm kadroların tam şeffaf olarak belirlenmesi tüm memurların ona göre tayin talep etmesi. NAS haricinde geçici görev ile kesinlikle görevlendirme yapılmaması MEVCUT GÖREVLENDİRİLMELERİN KALDIRILMASI . (KUL HAKKI TORPİİİLE İZİN VERİLMEMESİ)

5-Mobing için mücadele edilmesi ve personelin sesinin duyulması bunun için memurlar ile bireysel görüşmeler yapılması kurumların daha çok ziyaret edilmesi.

6-3600 ek göstergenin tüm personele verilmesi.

7- Baş memurların maaşlarının düzeltilmesi.

Aklıma gelenler şimdilik bunlar tekrar Sayın Bakanıma ve Sayın Genel Müdürüme yeni görevleri hayırlı olsun dileklerimi sunar, tüm fedakar, cefakar ve özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma ALLAH dan kolaylıklar dilerim.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi

