CTE İKM Sivil Memurluğa Geçiş Ve Tayin Hakkı

Arkadaşlar, ceza infaz kurumunda belirlli bir süre görev yapan İKM lere diğer personellere talepleri halinde sivil memurluğa geçiş hakkı verilmelidir. Yıllarca kapalı ortamda çalışmak hem ruhen hem ise bedenen sağlıklı değil, yıpranmışlık, tükenmişlik motive olmayı ve özverili çalışmayı engellemekte. bu konu hakkında TBMM dilekçe komisyona internet üzerinden başvurabilirsiniz. binlerce başvuru illaki ses getirir illaki görülür. sen yazmasan ben yazmasam nasıl ileri gideceğiz. Ayrıca adalet bakanlığının tüm kurumlarına neden tayin yazma hakkımız yok. tüm birimlerde geçici , veya görevlendirme ile giden görev yapan memur arkadaşlarımız var. bu şekilde gidiliyor ise resmi yoldan da tayin yazıp gidilebilir. şimdiki memurların hepsi çok rahat bilgisayar kullanabiliyor, kendini geliştirebiliyor herkes her işi yapabilme kapatesinde. TBMM dilekçe komisyonuna konu hakkında başvurabilirsiniz. yazmasan, konuşmasan, duymasan kimse sana altın tepside hak sunmaz.