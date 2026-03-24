24 Mart 2026 15:42
ESKİ BAKANIN KAZIĞİ.! ATAMA YÖNETMELİĞİ

Yeni Bakanın yapması gereken ilk iş, Eski bakanın atıp gittiği Atama Yönetmeliği kazığını eski haline çevirmektir.! Yoksa Şark dönüşü 20 25 yıllık Memur değilseniz Antalya, Aydın, Muğla, Balıkesir, Yalova gibi illeri unutun.! Sırf kendi istatistiğini 100/100 yapmak için milletin çocuğuna 50 küsur il yazdırıp, yazdığın yere gönderdik demek kandırmacadır.! İnsanlara Batı'ya dönüşte 50 il yazdırıp, Dogu'ya gidişte 30 il yazdırınca bunun adı TERCİH OLMUYOR.!


nobody3465
Aday Memur
24 Mart 2026 16:41
angarada dayıları olan şikayetçi

DadalogluHüsrev
Aday Memur
24 Mart 2026 16:48

Amkara'da dayım yok Amcam var:) ben çift şark yapalı Batı'ya döneli çok oldu.. 7 tercih yapıyorken Personelin 100'de 90'ı o 7 Tercihe gidiyordu.. Ben Genç arkadaşlar için üzülüyorum.. Senin gibiler muhatabım değil

mehmetkaya45
Memur
24 Mart 2026 16:54

Puan sisteminden ;

Kim memnun : Batıda küçük şehirde yaşayan, iş yükü, geçim sıkıntısı, ek göreve gitmeyen %3-5'lik yeni memur memnun.Çünkü hem yatıyor hem de yüksek puan toplayıp yine eski küçük yerine dönüyor.

Kim Memnun değil : Büyükşehirlerde İş yükü, geçim sıkıntısı, ek görevden imanı gevremiş %90'lık memur memnun değil. Çünkü hem çok çalışıyor buna rağmen düşük puan alıp yine şarktan sonra aynı ağır yükün altına giriyor. 2.şarka giden adama ekstra puan verip istediği yere vereceğine gruplara bölüp cezalandırıyorsun. Çok çalışana ceza verilen bir sistem hangi kurumda vardır merak ediyorum.

Sistemi savununlar küçük yerde yatan memurlar. Anladık sistem sizin işinize geliyor ama savunmak içinde dayı torpil argümanını kullanmayın çünkü dayısı olan puan sisteminin uygulanmadığı birimlerden de işini yürütür. Ayrıca Atama Listelerinin tümü yayınlandı da biz mi görmedik kimin nereye atandığını.Puan sistemi ile ilgili açılan tüm anketler teşkilatın %95'inin de bu sistemi istemediğini gösteriyor.

olricov
Aday Memur
24 Mart 2026 17:19

herkes memnun

