ESKİ BAKANIN KAZIĞİ.! ATAMA YÖNETMELİĞİ

Puan sisteminden ;

Kim memnun : Batıda küçük şehirde yaşayan, iş yükü, geçim sıkıntısı, ek göreve gitmeyen %3-5'lik yeni memur memnun.Çünkü hem yatıyor hem de yüksek puan toplayıp yine eski küçük yerine dönüyor.

Kim Memnun değil : Büyükşehirlerde İş yükü, geçim sıkıntısı, ek görevden imanı gevremiş %90'lık memur memnun değil. Çünkü hem çok çalışıyor buna rağmen düşük puan alıp yine şarktan sonra aynı ağır yükün altına giriyor. 2.şarka giden adama ekstra puan verip istediği yere vereceğine gruplara bölüp cezalandırıyorsun. Çok çalışana ceza verilen bir sistem hangi kurumda vardır merak ediyorum.

Sistemi savununlar küçük yerde yatan memurlar. Anladık sistem sizin işinize geliyor ama savunmak içinde dayı torpil argümanını kullanmayın çünkü dayısı olan puan sisteminin uygulanmadığı birimlerden de işini yürütür. Ayrıca Atama Listelerinin tümü yayınlandı da biz mi görmedik kimin nereye atandığını.Puan sistemi ile ilgili açılan tüm anketler teşkilatın %95'inin de bu sistemi istemediğini gösteriyor.