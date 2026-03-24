Sözleşmeli İKM Eş Durumu

Merhaba arkadaşlar,

Eşim sözleşmeli infaz ve koruma memuru. Göreve başlayalı 3 ay kadar oldu. Ben ise sözleşmeli öğretmen olarak görev yapıyorum. Ben göreve başlayalı 2,5 sene oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından benim tayinim eşimin bulunduğu ilçeye verilmiyor. Aramızda yaklaşık 700 KM mesafe var.

Bu durumda benim red yazım ile birlikte eşim adına talepte bulunsak geçici görev ile benim bulunduğum şehre veya yakın bir şehre geçici görevlendirilmesi mümkün olur mu?

Daha önce böyle bir durumla geçici görev alan tanıdıklarınız varmı, yardım ve destekleriniz için çok teşekkür ederim.

Kurumlar Arası Nakil Ve TayinHangi Kadro ? Hangi KurumMaaş Almadan Emeklilik Şartlarım Ne Zaman OluşurGöreve Yeni Başlayan Adalet Bakanlığı Personeli 100 bin TL'lik Krediden Yararlanabiliyor Mu ?Yeni Yazı İşleri Müdürleriİcra Memurlarına Küfür Eden Avukat2026 Yılı Havuz TayinleriZabıt Katipliğinden Koruma Ve Güvenliğe GeçişKadrolu Memurun İsteğe Bağlı Nakil İsteğiSize Çok Garip Bir Sorum Olacak

gamlı gönül 1 Galatasaray 1 yaşam yolu 3 şu an çalan şarkı 2 galatasaray 3 sene avantadan şampiyon oldu 1 bir şarkı alır götürür bazen 2 sarmısak ve limon 1 iran devleti 2 kavga edeni döverim 1

Bursalı lise öğrencileri robotik yarışmasında dünya ikincisi olduBaba katili, terminalde kıskıvrak yakalandıErdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!Trump: İran'da savaşı kazandıkMSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!

Çanakkale ŞehitlerineMemurun Suçu Okumak Mı? Taşerondan Geçenler 140.000 TL Ödeme Aldı!Mart enflasyonunu açıklıyorum2026 Mart Enflasyonu2026 Mart Ayı Maaşlarımızı YazalımSuça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, GerçektirUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye