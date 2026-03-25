Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Temmuz Zammı Herkes Abartıyor Max Yüzde 10 Zam Gelecek


25 Mart 2026 08:32
temmuz zammı cogu herkes abartıyor max yüzde10 zam gelecek sebebi ise belli hukumet emeklıye 1000 tl ramazan ıkramıyesınezam yapmadı tüik oyunları vs ben boyle dusunuyorum siz ne dusunuyorsunuz? bu konuda


İbrahim5506
Şef
25 Mart 2026 08:45
Zaten gerçek veriler üzerinden zam verselerdi en düşük memur maaşı belki de şu an 80 bin civarındaydı. Bunların zihniyet ne kırparsak kar hesabı olduğu için ben olumlu düşünemiyorum. Akaryakıta tarihi zam gelmiş adamlar yuzde 2-3 ten bahsediyor..

Çorluilolsun
Şube Müdürü
25 Mart 2026 09:12

10 biraz iddialı olmuş, evet olması gereken yada bizim hissettiğimizden düşük açıklanacak ama yinede 12 15 arası olur gibi duruyor


ice.mann
Memur
25 Mart 2026 09:41

Yüzde 10 u az bir şey geçecektir. Tahminim 10-12 bandı arasında bir zam olur.

Anlık 4,09

Bu ay 2,20 civarı gelirse 6 küsur yapıyor. Gelecek aylarda ise sırasıyla 2-1,25 ve 1 gelirse 10,96 gbi bir şey çıkıyor.


prm.mamy
Aday Memur
25 Mart 2026 09:43

bu ay 4,09 olması ımkansız 2,18 beklentı var


yerlivemillieleman
Aday Memur
25 Mart 2026 09:45

başlık sahibi bir şeyler anlatmaya çalışmış yarım türkçesiyle.


Sakaryalı540
Şef
25 Mart 2026 09:49

Mazota zam geleceği beklentisi yoktu dediğin oran verilirken. Salatalık biber patlıcan kabak fasulye nereden bakarsan bak sebze 200 TL altında değil nasıl o oran gelsin ki ! Eğer dediğin oran veya ona yakın bir rakam açıklanırsa ahiretleri heba olacak Allah bunun hesabını çok farklı bir şekilde sorar kira olmuş 30 bin TL ler. Maaşın neredeyse yarısı kiraya gidiyor bazıları gibi lojmanda oturmuyoruz. Benim tahminim 4 ve yukarı 4 olsa bile haksızlık yapılır o derece ürünlere zam geldi aldığım içecek 52 TL den 79 TL ye çıktı gerisini sen düşün

prm.mamy
Aday Memur
25 Mart 2026 10:02

hsakdjsadsad yarım turkce ne dostum duzgun yazamıyormusun postuma terslemene boyle degisik uslubla konusmana gerek yok anladnmı

prm.mamy
Aday Memur
25 Mart 2026 10:03

aynen kardesım oyle iste de maks diyecekleri yüzde 3 felan acıklarlar kımsede ALlah korkusu yok

ice.mann
Memur
25 Mart 2026 10:34

anlık 4,09 derken bu ayki enflasyon farkından değil temmuzdaki zam oranından bahsetmiştim. bu ay zaten gelmez o kadar. bu ay 2,20-2,30 arası gelecek muhtemelen.

Önümüzdeki aydan itibaren de kademeli olarak düşecektir muhtemelen (2-1,25-1 gibi )

furyschopen
Daire Başkanı
25 Mart 2026 10:46
temmuzdaki zam oranı 4.09 değil şu anda. yüzde 11 zam almadık mı? daha 11 i geçmedi 2 ay. Biri 5 biri 3 civarı açıklandı.
Bennn0
Aday Memur
25 Mart 2026 10:54

yüzde 20 ye yakın bekleyenler var sen yüzde 10 diyorsun


Bennn0
Aday Memur
25 Mart 2026 10:56

Tam olarak neye dayanarak düşeceğini söylediğini açıklarsan bilgilenelim. Mazot zammı asıl Nisan'da etkisini gösterecek deniliyor. 1 Nisan'da ayrıca doğalgaz ve elektrik için %20 zam geleceğine yönelik haberler var. Sebze meyve fiyatları aşırı artmış. Neye dayanarak Nisan özelinde bir düşme bekliyorsun

ice.mann
Memur
25 Mart 2026 11:05

Genel olarak temmuza yaklaştıkça düşüş (?) yaşandığı için ya da öyle açıklandığı için. Ben daha ocak zammı öncesinde kasım ve aralık aylarının yüksek çıktığına pek rastlamadım. Yoksa gelen ya da gelmesi muhtemel zamların ne kadar dikkate alınacağı benim takdirimde değil :)

ice.mann
Memur
25 Mart 2026 11:08

yahu 6 ayın sonunda geçmeyecek mi. elbette geçecek. zam hesabına göre şu anda gözüken oranı belirttim. düzeltiyorum şu anda görünen oran 4,05 miş. buna göre çıkacak oranlar çarpıla çarpıla temmuz zam oranı belli olur.

bystander
Şube Müdürü
25 Mart 2026 11:50

Evet Tüik çok masum bir kurum değil ama hesap kitap da ortada.Mart ve Nisan ayları 2'şer ; Mayıs ve Haziran ayları 1'er bile çıksa 10,43 oluyor. Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandığında mazot 65 lira iken şu an yaklaşık 75 lira. İğneden ipliğe her şeye %15 zam demek bu. Beklenti anketinin üstünde bir enflasyon göreceğiz. Minimum 3,5 diyorum.


can-mekanik
Şef
25 Mart 2026 12:03
sitede herkes böyle aklına gelen ilk cümleyi yazıp başlık açabiliyor mu?

konyamey
Memur
25 Mart 2026 12:55
Anlık ilk 2 ay 4.84 ve 2.96 toplam 8 düz hesap marttan itibaren fark oluşur gelecek zam maksimum 15 olur
