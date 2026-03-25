Yazılı kağıdı okutan uygulamalar yasal mı? (Puanist vb.)

Değerli meslektaşlarım, bir konuda fikrinize ve tecrübenize ihtiyacım var.

Malum sınav haftasındayız, iş yükünü biraz hafifletmek ve daha detaylı analiz yapabilmek için Puanist diye bir uygulama kullanmaya başladım. Kağıtların resimlerini sisteme yüklüyorum, uygulama hem puanlıyor hem de öğrenciye özel eksiklerini belirten bir PDF analiz raporu çıkarıyor. Ben de iyi niyetle bu raporları velilere gönderdim ki çocuk nerede hata yapmış görsünler diye.

Ancak bir velim, 'Hocam kağıtları siz okumamışsınız, yapay zekaya analiz ettirmişsiniz, bizim çocuğun emeği robotun eline mi kaldı?' diyerek okul idaresine şikayetçi olacağını söylemiş. PDF raporundaki o 'yapay zeka önerileri' kısmına takılmışlar resmen.

Şimdi sormak istediğim şu: Bu tarz uygulamaları kullanmak resmi olarak başımızı ağrıtır mı? Sonuçta notu sisteme ben giriyorum ama analizi yapay zekanın yapması suç teşkil eder mi? Aranızda bu uygulamayı kullanan veya benzer bir şikayetle karşılaşan var mı? Mevzuat bu konuda ne diyor, bilgisi olan paylaşırsa çok sevinirim.