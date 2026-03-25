Yazılı kağıdı okutan uygulamalar yasal mı? (Puanist vb.)


25 Mart 2026 12:48
Değerli meslektaşlarım, bir konuda fikrinize ve tecrübenize ihtiyacım var.

Malum sınav haftasındayız, iş yükünü biraz hafifletmek ve daha detaylı analiz yapabilmek için Puanist diye bir uygulama kullanmaya başladım. Kağıtların resimlerini sisteme yüklüyorum, uygulama hem puanlıyor hem de öğrenciye özel eksiklerini belirten bir PDF analiz raporu çıkarıyor. Ben de iyi niyetle bu raporları velilere gönderdim ki çocuk nerede hata yapmış görsünler diye.

Ancak bir velim, 'Hocam kağıtları siz okumamışsınız, yapay zekaya analiz ettirmişsiniz, bizim çocuğun emeği robotun eline mi kaldı?' diyerek okul idaresine şikayetçi olacağını söylemiş. PDF raporundaki o 'yapay zeka önerileri' kısmına takılmışlar resmen.

Şimdi sormak istediğim şu: Bu tarz uygulamaları kullanmak resmi olarak başımızı ağrıtır mı? Sonuçta notu sisteme ben giriyorum ama analizi yapay zekanın yapması suç teşkil eder mi? Aranızda bu uygulamayı kullanan veya benzer bir şikayetle karşılaşan var mı? Mevzuat bu konuda ne diyor, bilgisi olan paylaşırsa çok sevinirim.

iran devleti 2 sarmısak ve limon 1 galatasaray 3 sene avantadan şampiyon oldu 1 bir şarkı alır götürür bazen 2 gamlı gönül 1 yaşam yolu 3 şu an çalan şarkı 2 Galatasaray 1 kavga edeni döverim 1

Son Haberler

Erdoğan: Yazıcıoğlu Türk milletinin hafızasında müstesna bir yer edinmiştirYatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararıSahte HGS mesajlarına dikkat: Kart bilgileriniz çalınabilirAhmet Minguzzi'nin annesini tehdit eden şüpheli tutuklandıTürkiye'de elektrikli otomobil sayısı 400 bine yaklaştı

Editörün Seçimi

Çanakkale ŞehitlerineMemurun Suçu Okumak Mı? Taşerondan Geçenler 140.000 TL Ödeme Aldı!Mart enflasyonunu açıklıyorum2026 Mart Enflasyonu2026 Mart Ayı Maaşlarımızı YazalımSuça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, GerçektirUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye