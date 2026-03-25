AXA Sigorta Kupa Voley Finali

Bazen final maçları beklentiyi karşılamaz ama bu maç tam tersi oldu. Daha başından itibaren tempo yüksekti, iki takım da ben buradayım dedi. Özellikle ilk setin ortasında gelen o seri var ya, tribünde olsan ayağa kalkarsın. Üçüncü sette VakıfBank?ın savunma ve blok tarafında vitesi artırmasıyla tablo değişti. Voleybolda bazen iki üç pozisyon üst üste gelince bütün denge kayıyor, tam öyle oldu.

Son set daha çok tecrübe konuştu diyebilirim. panik yapmadan, sakin sakin oynayıp işi bitirdiler. Skor net ama maçın içindeki mücadele baya yoğundu. VakıfBank?ı tebrik ediyoruz, böyle finallerde soğukkanlı kalıp işi bitirmek herkesin harcı değil. Kupayı hak ederek aldılar, izlerken de keyifli bir final izlettiler.