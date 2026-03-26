26 Mart 2026 11:39
Ek derslerin bu kadar ucuz kalması ve hiç kimsenin bu konuya değinmemesi

merhabalar değerli meslektaşlarım şuan ek ders ücretlerimizin günümüz koşullarına uymadığını çok cüzi miktarlarda kaldığı konusunda hepimizin şikayetçi olduğunu düşünüyorum ama ne sendikalardan bu hakkında Milli Eğitim bakanlığına baskı ne de hükümete bir baskı görmüyorum bu konu hakkında ne yapabiliriz en azından herkez kendi sendikasına baskıda bulunabilir diye düşünüyorum.


ziya64
Daire Başkanı
26 Mart 2026 11:42
Doğru.Çok düşük kaldı.

Soner Eraslan
Memur
26 Mart 2026 12:44
şuan ki maaşı bile KK sayesinde böyle alıyoruz. Tüm memurların KK'onun elini öpmesi lazım, vaadi yüksekten tuttuğu için rekabet sağladı. Ek ders konusunda bişey yapılacağını sanmıyorum, casa da no papel.

atahoca
Müsteşar
26 Mart 2026 13:25

Konu hakkında çok başlık açıldı. Forumda değinildi yani.

O başlıklardan devam edilip mesaj sayısı fazla olsa herhalde daha uygun olur.


235U
Genel Müdür
26 Mart 2026 14:47

Öğrenilmiş çaresizlik...


symphony19
Aday Memur
26 Mart 2026 15:14
ücretli öğretmenlerin aldıkları paralar öyle komik rakamlara düşüyordu ki, çözüm olarak ek dersi artırmak yerine ilk önce 5 saate 1 saat ek ders eklenmesi ardından da 2 saate 1 saat eklenmesi kararlaştırıldı. aman ek ders ücretini yükseltmeyin.

hsnsylk
Genel Müdür
26 Mart 2026 15:14

Öğretmenler her şeye susuyor, ezilen sömürülen iş gücü, ucuz bakıcı, maliyetsiz bekçi !

