Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Sosyal mali haklar ve tayin hakları


27 Mart 2026 00:10
Sosyal mali haklar ve tayin hakları

Benim birkaç konuda sorum var

1- Egerki intihar durumunda polisin maddi hakları ailesine kalır mı ( resmi olarak boşanmış) anne ve baba açısından

2- Bulunduğu ilde görev süresini doldurmuş ve boşanma mazereti olan polis memuru kaç tercih yapmak zorunda


Keni01
Aday Memur
27 Mart 2026 00:20

Özellikle ilk sorum için bilgisi olan meslektaşım varsa cevap verirse memnun olurum


Afrasyapp
27 Mart 2026 00:24
Kardeşim birinci dediğin şeyi lütfen çıkar aklından

Aspirin46
Aday Memur
27 Mart 2026 01:01

Kalmaz kardeşim aileye para falan kalmaz daha aile borçlu çıkar akıllı olmak gerek

Keni01
Aday Memur
27 Mart 2026 01:55

Neden aileye borç kalıyor, banka anlamında cok küçük Mevla borç var, birazda mağaza sektörü borcum var, yılların meslek geçmişi var aileye düzenli baglanan maaş yokmu, benim borcum 1 yıllık bile değil, neden aileye bir hak yok

Aspirin46
Aday Memur
27 Mart 2026 02:08

İntihar edenin ailesine maaş falan kalmaz bunu aklından çıkar

Toplam 5 mesaj

