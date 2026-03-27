Kurumlar Arası Yeniden Atama Eşitlik Sağlanacak Mı?


27 Mart 2026 01:00
Kurumlar Arası Yeniden Atama Eşitlik Sağlanacak Mı?
MEB'e yeni yönetmelik alim için dilekçeler gönderdik atama takvimine dikkat çekerek cevap yazıldı. Bir öğretmen MEB'i beğenmeyip başka kuruma gitmiş hizmet sınıfı değişmiş ancak yeni yönetmelik seni alırız diyor aynı kurumda öğretmenlik geçmişi olmayana seni anlamayız diyor. Bu kamu iş barışı ve liyakati sağlamasını talep ediyoruz 12024/7 Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi (17.05.2024 tarihli, 32549 sayılı Resmi Gazete): "Personel Giderleri"1)"Mevcut personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak, personelin hizmet standartlarına uygun ve dengeli bir şekilde görevlendirilecek ve atıl personel oluşmasına izin verilmeyecektir. Kamu personelinin etkin verimli kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. 2Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 09.01.2026 tarihli ve 33132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmenliğin 42. maddesinde geçen "1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun, 7528 sayılı Kanun ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükmü ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesi "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür." hükmünce yer değiştirme süretiyle atamaların yapılacağına mevzuatça sabittir. 3 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 09.01.2026 tarihli ve 33132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmenliğin 6. maddesinin 1/b'de bulunan "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanlar, ilgili atama kararnamelerinde belirtilen alana kadrolu öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda bulunabilir." geçen hükmün gereği ile Bakanlığın öğretmen ihtiyacının olduğu il/ilçelere gerekli şartları taşıyan #MemurÖğretmenler arasında ayrım yapılmadan kurumlar arası yeniden atama talep ediyoruz.

