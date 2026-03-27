Arşiv Kayıtlarının Dijital Ortama Aktarılması Hakkında

Arkadaşlar merhaba, kurumumuzdaki eski tarihli fiziksel arşiv kayıtlarını Excel ortamına aktarıyoruz. Defterlerdeki verilerin (tarih formatları, kurum isimleri ve belge türleri) zamanında standart bir usulde tutulmadığını, çok fazla kısaltma ve farklı yazım şekli olduğunu fark ettim. Bu verileri dijital ortama aktarırken defterdeki karmaşayı olduğu gibi mi korumalıyım, yoksa ileride filtreleme ve sorgulama kolaylığı açısından (tarihleri tek tip GG.AA.YYYY yapmak veya kısaltmaları açmak gibi) modernize ederek mi girmeliyim? Arşiv yönetmeliği veya uygulama tecrübesi olanlar fikir verebilir mi?"

