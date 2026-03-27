Mart Mesleki seminer videoları ilerlemedi tamamlayamadım


27 Mart 2026 18:25
Arkadaşlar ne yaptıysam olmadı başka tarayıcı başka telefon kaç kere tıkladım olmadı tamamlayamadım ek dersim kesildi başka yaptırımı olur mu


Ahmet Kaleli
Daire Başkanı
27 Mart 2026 18:29

herhangi bir yaptırımı yok hocam, zorunlu değildi


aleynayazici5858
27 Mart 2026 18:41

nasıl hocam seminerler zorunlu değil mi

kimuni
Genel Müdür
27 Mart 2026 18:44

yurtdışındaydım hiç izleyemedim.


Ahmet Kaleli
Daire Başkanı
27 Mart 2026 19:08

online seminerler değil

aleynayazici5858
27 Mart 2026 19:15

araştırdım hocam zorunlu

yalnizzlink
Genel Müdür
27 Mart 2026 19:21

sadece ek ders alamazsınız soruşturma açılmıyor

