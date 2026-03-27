Yıllık izni olan mazeret izni kullanamaz mı?

10 yılı doldurmadığım için yıllık izin hakkım 20 gün. Bir işim olduğu zaman 1-2 gün izin kullanırım hatta cenazemiz olduğu zaman bile yıllık iznimden kullanmak zorunda kaldım. "Önce yıllık iznini kullan" denilip 104/C ye göre mazeret izni verilmiyor. Elbette amirin takdirine bağlı bir izin vermek zorunda değil ama gerekçe yıllık izin hakkımın olması olmamalı direk veremem denilebilir zaten amirle birbirimizi sevmeyiz kötü olmamak için yıllık izni bahane ettiklerini düşünüyorum .

Sormak istediğim: mazeret izni yıllık iznin devamı olduğuna dair yıllık izin varken verilmez şeklinde bir mevzuat hükmü ya da yerel yönetimler genel müdürlüğünün görüş yazısı var mı acaba? Bir de bu konuda diğer kurumlardaki uygulama nedir basit gibi görünüyor ama hiç tatil yapmadan dinlenmeden izinlerin bitmesi can sıkıcı bir durum hele ki yan yana çalışıp torpille taşeron girip memurluğa çabasız kapak atanların hiç hesapsız 5şer 5er izin kullandıklarını gördükçe..