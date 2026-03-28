Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

657 Sayılı Kanun 2 Yıl Dolsa da 6 Ay İçinde Ceza Verme


28 Mart 2026 00:57
657 Sayılı Kanun 2 Yıl Dolsa da 6 Ay İçinde Ceza Verme

29 ocak 2026 günü resmi gazetede yayımlanan

657 sayılı devlet memurları kanununda disiplin cezasını verilir iken usul eksikligi yapılır mahkeme bunu bozar ise

2 yıl dolmasına yakın tekrar ceza verilir

2 yıl dolmuş ise 6 ay içinde idareye tebliğden sonra tekrarsan usul eksikligi giderilir ve ceza verilir

Bu 29 ocak günü geçen kanunda kafama takılan konu

29 ocak 2026 itibari ile baslicak yeni sorusturmalari mi kapsar yoksa yargılaması devam eden bu tarihten itibaren bozulan ve ilerleyen tarihlerde bozulanlarida kapsar mi


Soransen355
Şef
28 Mart 2026 01:02

Madde 127 Zamanaşımı (Değişik fıkra: 23/1/2026 - 7573/3 md.) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi hâlinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içinde; zamanaşımı süresinin dolması veya altı aydan daha az süre kalması hâlinde en geç altı ay içinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.

Kanun bu 23 Ocak 2026 yazmışlar

Bu tarihten itibaren başlayan yeni disiplin soruşturmalarını mi kapsar

Yoksa yargılaması devam eden bu fiil tarihinden oncekileride kapsar mi


Kenzo123
Memur
28 Mart 2026 13:19

Emin olmamakla birlikte rg de yayın tarihinden sonraki davalara uygulanır sanırım


Soransen355
Şef
28 Mart 2026 13:48

Fiil tarihim 2022

Mahkeme karar verirse tarihi Aralık 2025

Yayınlanma tarihi 29 ocak 2026

Bu kanunun RG de yayınlanan tarihi 29 ocak 2026

Ortada kazanılmış bir hak var ve oyun başladıktan sonra ileride kural gelmesi hukuk devleti ile çelişir

Bence fiil tarihi rg yayınlanması itibari ile yeni sorusturmalari kapsar

Kenzo123, 3 saat önce

Emin olmamakla birlikte rg de yayın tarihinden sonraki davalara uygulanır sanırım


Kenzo123
Memur
28 Mart 2026 14:32

Senin ilk karar tarihiyle rgde yeni kanunun yürürlük tarihi çok yakınmış. Eğer süre zarfı uzun olsaydı önceki kanuna göre mahkeme kararları 30 günde uygulanır deyip makul sürede tekrar ceza veriliyordu. O işlemlere bu yeni kanun uygulanmaz makul süre aşıldıysa yeni ceza vermede. Ama senin karar tarihi yeni kanuna çok yakın bence avukatına sor

Soransen355, 3 saat önce

Fiil tarihim 2022

Mahkeme karar verirse tarihi Aralık 2025

Yayınlanma tarihi 29 ocak 2026

Bu kanunun RG de yayınlanan tarihi 29 ocak 2026

Ortada kazanılmış bir hak var ve oyun başladıktan sonra ileride kural gelmesi hukuk devleti ile çelişir

Bence fiil tarihi rg yayınlanması itibari ile yeni sorusturmalari kapsar

Toplam 4 mesaj

Sözlük

