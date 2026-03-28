Yasadışı bahis soruşturma


28 Mart 2026 02:59
merhaba arkadaşlar p. memuruyum, zamanında yasadışı bahis oynadım bundan dolayı banka hesap hareketleri neticesinde dolandırıcılık şüphesiyle adli soruşturma geçirdim kyok kararı aldım , belli bir dönem oynadığım için benzer durumu tekrar yaşama ihtimalim var ve farklı bir dosya daha açılabilir. henüz idare soruşturma açmadı ama açması yakındır bekliyorum.

bununla alakalı idare ne gibi bir ceza verebilir her dosya ya ayrı ayrı mı yoksa tek fiilden mi ceza verir, benzer olayı yaşayan ya da bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

ayrıca bana bu konuda niye oynadın, yakıştı mı ,madddi manevi zarar gibisinden nasihat vermeyi düşünen arkadaşlara teşekkür ediyorum, zahmet edip yazmasınlar ne gibi zararları olduğunun farkındayım, buraya yazma amacım işin özü belli bu konuyla alakalı benzer durum yaşayan ya da bilgisi olan arkadaşlardan yardım almak , gereksiz faydası olamayan bilgilerle forumu doldurmanın bir anlamı yok

Trafik Bayram ÖdüllendirmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler"Polis Meslek Kanunu" taslağıistanbul bu sene bizi sal gidelim sarkaAtamada Puan Sisteminden Memnun musunuz ?eski bakanin kazigi.! atama yonetmeligiİçişleri Bakanının oğluna ulaşalım 2026 Mazeret atamalarıYeni kanunda 25 yılda emeklilik hakkı

"Bakanlık Müşaviri" İken, Veteriner Hekim" Kadrosuna Atanan Memurun Davasının Reddedilmesi, Hak İhlali Midir?28 Mart 2026'dan önemli gündem başlıklarıBolu'da kurşunladılar, Bursa'da yakalandılar: 2 tutuklamaBakan Fidan: ABD-İran görüşmeleri belirli bir aşamaya geldiBakan Çiftçi, ilkokul öğretmenini hastanede ziyaret etti

Çanakkale ŞehitlerineMemurun Suçu Okumak Mı? Taşerondan Geçenler 140.000 TL Ödeme Aldı!Mart enflasyonunu açıklıyorum2026 Mart Enflasyonu2026 Mart Ayı Maaşlarımızı YazalımSuça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, GerçektirUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye