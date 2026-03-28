Yasadışı bahis soruşturma

merhaba arkadaşlar p. memuruyum, zamanında yasadışı bahis oynadım bundan dolayı banka hesap hareketleri neticesinde dolandırıcılık şüphesiyle adli soruşturma geçirdim kyok kararı aldım , belli bir dönem oynadığım için benzer durumu tekrar yaşama ihtimalim var ve farklı bir dosya daha açılabilir. henüz idare soruşturma açmadı ama açması yakındır bekliyorum.

bununla alakalı idare ne gibi bir ceza verebilir her dosya ya ayrı ayrı mı yoksa tek fiilden mi ceza verir, benzer olayı yaşayan ya da bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

ayrıca bana bu konuda niye oynadın, yakıştı mı ,madddi manevi zarar gibisinden nasihat vermeyi düşünen arkadaşlara teşekkür ediyorum, zahmet edip yazmasınlar ne gibi zararları olduğunun farkındayım, buraya yazma amacım işin özü belli bu konuyla alakalı benzer durum yaşayan ya da bilgisi olan arkadaşlardan yardım almak , gereksiz faydası olamayan bilgilerle forumu doldurmanın bir anlamı yok