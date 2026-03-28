Görev Sırasında Kol Kırılması ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Polis memuru olarak sokakta görev yapıyorum ve başlıkta belirttiğim gibi yaşadığım sağlık probleminden dolayı hee ağızdan başka bir şey söylendiği için bilenlerden yapmam gereken şeyleri öğrenmek istiyorum.

Görevde olduğum sırada başka bir büronun ilçe emniyet otoparkına elleri kelepçesiz şüpheli bir şahsı getirdi ve otomatik araç giriş kapısının daha kapanmadığı için 2-3 adım atar atmaz kapıya doğru koştu ve kaçmaya başladı arkasından şahsı getiren arkadaşlar çıktı, bende o sırada nizamiye nöbetçisiyle birlikte oturuyordum ve arkalarından bizde çıktık ama daha emniyet bahçesinde nasıl olduğunu bilmiyorum( ayağım kaymış olabilir/ bir yere takılmış olabilirim) yere düştüm. Daha sonra şahıs yakalandı ve sol kolum şiştiği için devlet hastanesine gittim. Röntgen ve tomografi çekildi, dirseğimde kırık olduğu, ameliyat olmam gerektiği, bulunduğum yerde ameliyat yapılamayacağı hafta içi bir hastaneye gitmem gerektiği söylendi. 2 gün rapor verildi ve bu raporda ameliyatın yapılamayacağı, kendi imkanlarımla bir hastaneye gitmem gerektiği yazan geçici rapor verildi. Acil serviste Adli vaka iş kazası olarak giriş yapıldı, ilgili birim nöbetçi savcıya şahsın kaçıp yakalandığına dair bilgi vermiş, daha sonra kolumun kırıldığını öğrenince ek talimat alınarak Görevli Memura Mukavemetten dosya açıldı, ifade vererek ben ve nizamiye nöbetçisi arkadaşım kendisinde küçük sıyrıklar bulunduğu için Dr raporu alarak ikimizde şikayetçi olduk. Dr araştırması sonunda özel hastaneye giderek 3 saat süren Sol kol Humerus Alt uç kırığı ameliyatının ardından 2 çivi, 1 tel, 6 vida, 33 tane zımba teli ile kolum alçıda taburcu oldum. Yüklü miktarda ameliyat ücreti ödedim, devamına ilaç ücretleri, takviye olarak alınan vitaminler, sayısını unuttuğum kontrol muayene ücreti, röntgen, tomografi ücreti, 90 günlük heyet raporuyla taburcu oldum, raporum daha bitmedi ve önümüzdeki hafta olacağım ikinci ameliyatı bekliyorum, fizik tedavi alıyorum. İyileşme süreci ardından ücretli bir şekilde 3. ameliyatı vidalar, tel ve oto çivilerin alınması için olmam gerekiyor.

Şimdi sormak istediğim şey; tüm yaptığım işlemlerin evraklarını topluyorum, maaş kesintisi olmadı ama farklı şeyler söyleniyor bunun doğrusu öğrenmek istiyorum. Yapay zeka uygulamaları bazı cevapları verdi ama bilenlerden yardım istiyorum.

- Yapmış olduğum harcamalar için SGK?dan bu ödemeleri talep edebilir miyim? ve ek olarak İş görememezlik parası alabilir miyim? Memur olduğum için alırsın/alamazsın diyenler var . Bunun için SGK?ya ne zaman gitmem gerekiyor?

- EGM?den bununla ilgili olarak bir talepte bulunabilir miyim? Dosyanın gönderimi şahsi müracaat mı olacak? İlçe personel şube rapor bitimi dosyayı hazırlayıp gönderecek mi?

-Ameliyatı yapan Dr ye göre azda olsa bir hareket kısıtlılığı kalacak. Emniyet sağlık şartları yönetmeliğine göre dilim değişikliği olabilir mi?

Yapmamız gereken şeyler çe dair sormayı unuttuğum bir şey varsa bilenleriniz yardımcı olabilir mi?