Alan değişikliği mağduriyet yaratabilir!


28 Mart 2026 15:32
Alan değişikliği isteyenlere ilk kez il dışı tercih yapabilme hakkı tanındı. Maddeye göre: Öğretmenler, görev yaptıkları ildeki kontenjanlar için il içi tercihte bulunabileceklerdir. 12 il (ağrı, ardahan, bitlis, hakkâri, iğdır, i̇stanbul, kars, muş, siirt, şanlıurfa, şırnak ve van) için belirlenen kontenjanlara ise il dışı tercihte bulunabileceklerdir.

Sorular:

- Alan değişikliği İl içi- İl dışı tercihleri aynı anda mı yapılacak?

- Aynı anda yapılacaksa bu durum 12 il içinde alan değişikliği isteyenleri mağdur etmez mi?

- 12 il içinde görev yapanlar il içi tercihle atanacakken, hizmet puanı yüksek il dışı ile atanan başka bir öğretmen nedeniyle atanamayıp mağdur olmaz mı?


bahçesaray
Şef
28 Mart 2026 16:29
12 ilde açık çok olduğu her zaman tercihe açıyorlar

birumut1140
Memur
28 Mart 2026 17:01

Haklısınız açılıyor ama atmalarda il içi ve il dışı tercih dönemleri farklı. Alan değişikliğinde aynı anda yapılacak gibi görünüyor. Alan değişikliğiyle il içi istediği ilçeye hatta okula atanacak olan il dışından gelen hizmet puanı yüksek başka bir atama nedeniyle neden mağdur olsun... Doğru olanın normal atama dönemlerindeki gibi il içi ve il dışının farklı farklı zamanlarda yapılması değil mi?

bahçesaray
Şef
28 Mart 2026 18:51
12 il dolmuyor hocam

turkcecii05
Memur
28 Mart 2026 18:51
ya hocam istedigin alana isteğin ilçeye istedigin okula il dışından kac kişi isteyebilir de bunun derdine düşüyorsun. 12 il arti istanbul o okul olmaz diğer okul kesin olur. 2 sene sonra alan değişikliği gelmiş. Her konuya bi eleştiri getirmeyin
birumut1140
Memur
28 Mart 2026 21:08

Siz eleştiri yapmayı bırakında sorduğum soruya cevap verin alan değişikliğinde iki ayrı atama usulü olan il içi ve il dışı aynı anda mı yapılacak yoksa ben mi yanlış anlıyorum? Ona cevap verin.

turkcecii05
Memur
28 Mart 2026 21:11
Ayni anda olacak hocam ayrica sizin sorunuz sadece bu degil. sizin sorunuz magduriyet yaratmaz mi asıl odaginiz o ki bu da saçmalık yani su asamada
birumut1140
Memur
28 Mart 2026 21:20

Tamam ilk soruya cevap verdiniz. Diğer soru: 2 farklı atama usulünün (il içi ve il dışı) aynı anda yapılması mağduriyete neden olur mu olmaz mı?

turkcecii05
Memur
28 Mart 2026 21:54
Sakınan göze çöp batar birkaç kisiyi magdur eder. zaten bu isi yapacak kisi sayisi belki 10bin bile yok. cogu il ici istiyor. İl dışına bin kisi tercih vermez bile. O kadar dusuk sayıdan sizin bolumunuze sizin ilcenize ve istediginiz okulunuza biri gelme ihtimali yüzde 1 bile degildir. Bu ihtimali düşünmeyip magduriyet yaratıyor diye mebi suçlamak da su yazdiklarimdan dolayı sacmadir

birumut1140
Memur
28 Mart 2026 22:12

Sorulara cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben benim mağdur olacağım veya MEB i suçlama gibi bir düşüncede değilim. Sadece kafamda oluşan soruları yazdım ve cevap verilmesini istedim. Siz sorulara cevap verirken eleştirip bir de beni hedef gösterdiniz. Bu yanlış bir yaklaşım. Olay ben sen o biz siz onlar değil. Hiç kimse mağdur olmasın...

turkcecii05
Memur
28 Mart 2026 22:14
bu tarz düşünceleri her verilen karardan magduriyet çıkarılmaya çalışılmasini cok yanlış bulduğum icin sert bi üslupla yanıtladım. Açıkçası her sey boyle ulu orta sorulmamali bir ogretmen olarak bazı basit şeyleri düşünüp cok da onemli olmadığı kanısına varabilmeliyiz
balkes22
Şef
28 Mart 2026 23:43

konu dışı bir soru. Alan değişikliğimiz birinci aşamada mı yoksa ikinci aşamada atamamız gercekleştiğinde mi olmuş oluyor?


birumut1140
Memur
29 Mart 2026 00:05

1. aşama başvuru - 2. aşama tercih. Tercih yapıp atandıktan sonra geri dönüş yok mecbur atandığınız yere gideceksiniz. Sorunun cevabı 2. aşama

