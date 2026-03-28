28 Mart 2026 16:44
Peygamberimizin video ve görselinin üretilme ihtimali olan yapay zeka yarışması

Maalesef yakın zamanlarda ülkemizde yaşanma olasılığı olan etkinlik, evet, ülkemizde!.. Yabancı ülkelerdeki gavurlar düzenlemiyor, bizim sözde dindar müslümanlar düzenliyor.

Peygamberimizin 1500. doğum yılı adı altında "kutlu doğum haftası" gibi etkinlikler düzenlenecekmiş. 1500.yıl adında web sayfası da açılmış. Nisan ayında başlıyormuş. Bu kapsamda yapay zeka kullanılarak içerik üretme yarışması da yapılacakmış. Yakında okullara resmi yazısı gelir ve öğrenciler içerik üretmeye başlar...

Maalesef fetöcülerin "kutlu doğum haftası" yeniden hortlatılıyor. Peygamberimizin doğum günü, kandillerde kutlanır. Peygamberimizi siyasi tartışmalara bulaştırmamak lazım. O sadece siyasetçilerin değil, herkesin peygamberi.

Sayın Bakan, yakın çevresine dikkat etmeli ve kendisini kandırmaya çalışan sinsi fetöcüleri etrafından uzaklaştırmalıdır.

Müslümanlar ve peygamberimizi seven kişiler, bu saygısızlık henüz yaşanmadan ilgili mercilere gerekli uyarıları ve hatırlatmaları yapmalıdır.

Haber linki ve etkinlik web sayfası aşağıda:

https://www.memurlar.net/haber/1162799/hz-muhammed-in-dogumunun-1500-yilina-ozel-umre-hediyeli-yapay-zeka-projesi.html


ingilizceci78
Memur
28 Mart 2026 16:56

peygamber efendimizin s.a.v. suretinin yapılma ihtimaline karşı gösterdiğiniz hassasiyet çok çok güzel. lakin yarışmada güzel hem yapay zeka ile içerik üretmeyi öğreniyor çocuklar ki benden de iyi yapıyorlar bazısı.

mesela sözler köşkü diye bir kanal var youtube da gerçekten çok güzel yapay zeka filmler yapıyor bilmiyorum biliyor musunuz hem de yurtdışında acayip çok izleniyor hemde hırıstiyan ülkelerde


otomobil-savaslari
Daire Başkanı
28 Mart 2026 17:24

Peygamberimizin görsel ve videolarının üretilme ihtimalinin olduğu bir yarışmanın nesi güzel?

Yapay zeka ile içerik üretilecekse başka konularda üretilebilir.

Yapay zeka moda oldu diye her yere bulaştırılmamalı.

Kullanılacak yer var, kullanılmayacak yer var.

ingilizceci78
Memur
28 Mart 2026 18:03

haklısın. o zaman şöyle diyeyim.

peygamber efendimin suretinin yapay zekaya yaptırılma ihtimali bile çok kötü.

yapay zeka her konuya girmemeli.

yapay zeka ile senin söylediğin gibi başka konular entegre olabilir.

mevlid i nebi haftası için daha yerinde etkinlikler düzenlenmeli.

atahoca
Müsteşar
28 Mart 2026 18:06

571+1500=2071

2071 hedefi diye birşey vardı bir ara (hani 2023-2053 serisinin son kısmı olan) buna yönelik bir yarışma ise verilen tarih doğru.

Yok hicri takvime göre ise hicri 1447'deyiz. Hicri takvimin başlangıcı 622.. Peygamberimizi (s.a.v.) doğumu Fil Vakası yılları. Buradan yaklaşık olarak hicri 1500 yapacaklar herhalde. Fakat Hicri hesaplanıyorsa o zaman 24 Ağustos tarihi, 12 Rebiülevvel'e denk geliyor.

Her iki hesapta yanlış...

Kutlama ve anmalar Hz. Muhammed'in (s.a.v) örnekliğinden uzak olduktan sonra...

Şu sıralar Ömer b. Abdülaziz'in hayatını okuyorum. Hani şu Emevi'ler dönemi Raşid Halifelerin r.anhum devamı gibi yönetim sergilemiş lider. Hem de hangi ortamda. Zaten Raşid Halife'lerin kimi örnek aldığı meydanda...

Bizdeki kuru bir söz...

