Vakıf Üniversitesi İstifa ve Tazminat


28 Mart 2026 21:05
Selamlar,

Bir vakıf üniversitesinde altı yıldır çalışıyorum. Bir devlet üniversitesindeki araştırma görevliliği sınavını kazandım, oraya geçeceğim. Ancak kıdem tazminatımı almadan gitmek istemiyorum.

Ülkenin genel durumundan ötürü istifa etmek isteyenlere tazminatı verileceği söylenmişti mümkün mertebe personel sayısını azaltmak için. Ben de buradan yola çıkarak İK?yla konuşacağım ama eminim sebep soracaklardır.

Eğer bu görüşmede sen başka yere gidiyomuşsun zaten derler ve sonuç alamazsam devletle olan maaş eşitsizliğinden haklı fesih yapıp uzlaşmada alırım tazminatı diyordum, dağlar kadar fark olmasa da eksiklik var (geriye dönük ödemeleri bu şekilde alan birkaç akademisyen tanıyorum). Bu yüzden bir avukatla görüştüm ancak idari mahkemeyi ilgilendiren bir durum olduğundan davaya gider ve 2-3 yıl sürer dedi.

Sorum: Konu hakkında bilgisi yahut deneyimi olan var mıdır? Emsal karar arayıp fikir sahibi olmak istedim (baya da uğraştım) ama ya doğru arama yapamadım ya da gerçekten yok.

Okulla olan görüşmemde şunu yap veya şunu sakın yapma dediğiniz bir şey var mı? Başka yere geçeceğimi gizlemeyeceğim bunun dışında şunu söyle(me) şeklinde öneriniz varsa dinlemek isterim.

Teşekkür ederim

