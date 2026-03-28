Tubitak hizmet puanı almak için yapılması gerekenler?


28 Mart 2026 21:34
Tubitak hizmet puanı almak için yapılması gerekenler?

Arkadaşlar merhaba. 2020 ve 2021 yılları boyunca TÜBİTAK yürütücülüğü yaptım. Pandemi dönemine denk geldiği için baya uzun sürmüştü. Şimdi öğrendiğime göre TÜBİTAK yürütücülüğü yapan öğretmenlere hizmet puanı veriliyormuş.Bu hizmet puanını ekletebilmek için okula dilekçe yazacağım ama o zamanlarda TÜBİTAK yürütücülüğü yaptığıma dair bir belge nereden bulabilirim neye istinaden o dilekçeyi yazacağım bilgisi olan var mı ?


bahçesaray
Şef
28 Mart 2026 22:31
öyle bir puan mı varmış ?

Fencibiri
Memur
28 Mart 2026 23:24

"ilkögretim ve ortaögretim ögrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TÜBITAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararasi bilim olimpiyatlari ve arastirma projesi yarigmalarinda ya da Bakanlik tarafindan onaylanan/duyurulan havacilik, uzay ve teknoloji yarismalarinda yer alan ögrencilere fiilen çalisma yaptiran ögretmenlerden; 1 inci, 2 nci veya 3 üncü hizmet alaninda görev yapanlara ulusal ölçekte olanlar bakimindan birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon igin 5 hizmet puani; uluslararasi ölçekte olanlar bakimindan birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puani verilir. 4 üncü, 5 inci veya 6 nci hizmet alaninda görev yapanlara ulusal ölçekte olanlar bakimindan birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puani; uluslararasi ölçekte olanlar bakimindan birinci derece için 40, ikinci derece için 30, üçüncü derece veya mansiyon için 20 hizmet puani verilir.?

Böyle bir yazıya denk geldim sosyal medyada

bahçesaray, 2 saat önce
