Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

1 Nisan? da Polis Müdürleri ve Polisin Özlük Hakları ile Torba Yasa Teklifi İddiası


28 Mart 2026 21:42
1 Nisan' da Polis Müdürleri ve Polisin Özlük Hakları ile Torba Yasa Teklifi İddiası konuşuluyor.

kromozom4040
Aday Memur
28 Mart 2026 21:44
trafik kanunu ile ilgili app plaka ve görüşü etkileyen ses ve görüntü düzenlemeleri ilgili torba yasaya ekleneceği konusunda iddialar var.

anyahmet
Aday Memur
28 Mart 2026 21:45
adı üstünde 1 nisan

Ssimyaci
Aday Memur
28 Mart 2026 21:50
Bu vesile ile müdürlere ve memurlara emeklilik yaşınıda artırırlar

kromozom4040
Aday Memur
28 Mart 2026 21:50
1 Nisan mı olur 10 Nisan mı olur ama bu sefer ciddi ciddi birşeyler geliyor, Geliyor gelmekte olan.. haftalık 40 saat ve fazla çalışma konuşulmakta, bir de illerde emniyet baş müdürü ve 1.sınıf emniyet müdürlerinin ilçe müdürü ve polis okullarında görevlendirmeleri ile ilgili olduğu konuşuluyor.
Riomen
Memur
28 Mart 2026 21:52

Kim konuşuyor bunları :) yav ne alemsiniz

kromozom4040
Aday Memur
28 Mart 2026 21:55
Hiçbirşey olmasa sadece Jandarma ile eşitlense bekar Jandarma 109 Bin evli jandarma 115 Bin alıyor o bile yeterli teşkilat olarak geçim sıkıntısı yaşanıyor en azından insanlar biraz nefes alır.
kromozom4040
Aday Memur
28 Mart 2026 21:57
O değil de teşkilat olarak tükenmişlik sendromu var olumlu bir habere bile 5 kişi eksi - basmış hemen, kimsenin umudu kalmamış sanki.

fırlamaaaa
Aday Memur
28 Mart 2026 22:25
kanka maaşlara bir anda 30bin zam gelmesini aklın kesiyormu acaba , bunlar her 10 Nisan öncesi bizim için balon şişirip askere veriyorlar vereceklerini. Bunlara alıştık yani artık sen de alissan iyi edersin
gentelman_fe
Aday Memur
28 Mart 2026 22:38
çünkü teşkilatı devamlı kandırıyorlar. Teşkilat mensupları artık olumlu olacak çalışmalara inanmıyor. Çalışmalar devamlı devam ediyor, birtürlü bitmiyor.
buralarda925
Şef
28 Mart 2026 22:45
adamlar her sene verdiği trafik ödülünü vermiyor vermeyeceğiz demişler de gelmişler burda fazla mesai ücreti alacağız maaş a ıyileştirme yapılacak balonu bırakıyorsunuz balon bitti hadi rüyadan uyan artık
