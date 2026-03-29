Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Memur Ölsün Mü Kardeşim?


29 Mart 2026 13:23
Memur Ölsün Mü Kardeşim?

Mart enflasyon için 4.11 tahmininde bulunmuştum. Hayat pahalılığı karşısında benim bu tahminim bile az gelirken, sosyal medyada yayılan haberlere göre 2-3 aralığında bir şeyler gelecek deniyor. En iyisi ölelim vallahi


Sakaryalı540
Şef
29 Mart 2026 13:48

Nasrettin hocanın at fıkrasına benziyor tam açlığa alışacaktın nalları diktin diyordu atına bizimki de o hesap. Mazot zammını duyan esnaf elinde bulunan ürünlerin zammına yüklendi mazota indirim gelmesi durumu değiştirmez değiştirmeyecek olan sabit gelirliye oldu. 4.11 değil en az 7 8 gelmesi lazım 2-3 diyen adamın vicdanından şüphe duyarım. Cuma günü belli olacak Allah açıklayanlara merhamet versin bakan Şimşek olduğu müddetçe tavuk yemi gibi miktarlara alışmak lazım. Emeklinin ikramiyesine zam bile yapılmadı yüksek geleceğini zannetmiyorum ama dediğin 2-3 arası da gelmez bu ay mazota anasının gözü kadar zam geldi bu yapılan zam bütün ürünlerin fiyatını dolaylı veya doğrudan etkiliyor


firatli_genclik
Genel Müdür
29 Mart 2026 15:00

Hesabıma göre 3.5 4 puan civarında 7 bin üzerine bir zam gelecek


firatli_genclik
Genel Müdür
29 Mart 2026 15:01

Temmuzda yapılacak zam sanırım ekleme ile birlikte 10.5 11 civarında olabilir


dhm6124
Aday Memur
29 Mart 2026 15:18

En fazla yüzde 2 gelir.

Sakaryalı540, 2 saat önce

Nasrettin hocanın at fıkrasına benziyor tam açlığa alışacaktın nalları diktin diyordu atına bizimki de o hesap. Mazot zammını duyan esnaf elinde bulunan ürünlerin zammına yüklendi mazota indirim gelmesi durumu değiştirmez değiştirmeyecek olan sabit gelirliye oldu. 4.11 değil en az 7 8 gelmesi lazım 2-3 diyen adamın vicdanından şüphe duyarım. Cuma günü belli olacak Allah açıklayanlara merhamet versin bakan Şimşek olduğu müddetçe tavuk yemi gibi miktarlara alışmak lazım. Emeklinin ikramiyesine zam bile yapılmadı yüksek geleceğini zannetmiyorum ama dediğin 2-3 arası da gelmez bu ay mazota anasının gözü kadar zam geldi bu yapılan zam bütün ürünlerin fiyatını dolaylı veya doğrudan etkiliyor

