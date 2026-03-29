29 Mart 2026 13:27
Memurken Uyuşturucudan Yakalandım İçicilikten Ne Olur

Bundan 2 ay önce yakalandım 1.1 gram esr*r ile memur olarak çalışıyorum jandarma polis vb kolluk görevi değil düz memur çalıştığım yere bildirim olur mu resmi olarak bildirim olursa yaptırımı ne olur ihraç olma durumu olur mu ilk defa yakalandım böyle bir durumdan sabıkam temiz lütfen biri varsa yardımcı olabilir mi


Sakaryalı540
Şef
29 Mart 2026 13:54

İlk defa yakalanman ve sicil temiz olması sana avantaj sağlar ama kurumunun sertliğine bağlı uyarı kınama verilebilir kurumunuz sert ise ihraç olma durumunuz bile var mesai saatleri içinde dışında bile durumunuzu etkiliyor


oneday 2
29 Mart 2026 13:59

tmo çalışıyorum sizce durum ne olur


Sakaryalı540
Şef
29 Mart 2026 14:08

İhraç en son düşünülen cezadır tahminimce onun dışında bir ceza verilir esrar kullanmak bulundurmak devlet memurluğuna engel ama sicil temiz olması bir ihtimal size ihraç dışında bir cezayı vermek için bir avantaj. Sıradan memur olmanız da küçük bir fayda sağlar size.

