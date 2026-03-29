Bakan açıklaması


29 Mart 2026 16:15
Bakan açıklaması

Bakanımız yeni bir açıklama yaptı, eylülde mezun olacak öğrenciler hazirana çekilmiş, ayrıca bekçiler de artık gündüz çalışabilecek, her zaman söylerim, bekçiler gece ve gündüz olacak şekilde koruma nöbeti icra etmeli, korumada duran pasif durumda kalan memurlar sahaya çıkarılmalı, yaşlı olanlar ise masa başına alınmalı, böylelikle sistem biraz daha oturmuş olacak, bekçiler nöbet usulene evrilecek yaşlı memurlar masa başına geçecek, genç olanlar sahada olacak, yapabilirlerse güzel bir sistem. Hayırlısı olsun,


memur3428
Daire Başkanı
29 Mart 2026 16:18

Yaşlı memur genel olarak masa başı istemiyor veya yapamıyor olması gereken kademeli emeklilik getirilmeli 12-36 kanunlasmali ve aktif polis hak ettiği maaşı almalıdır...


dgn27
Memur
29 Mart 2026 16:20

Bekçiler gündüz görev yapmasa bile çok rahat 4 gruplu 12/36 sistemine geçilebilir, sağda solda o kadar gereksiz personeller var ki hiç bir iş yapmayan, en azından vardiya usulü 7.24 çalışan karakol devriye ekipler trafik vs. 12/36 olması lazım, orijinal 12/36 olsa bile saat bazında gece çalışanlar büroculardan daha fazla çalışıyor


Exelans cop
Memur
29 Mart 2026 16:21

Başladılar yine hikâye anlatmaya. Kanunlaşıp resmi gazetede yayınlanmadıktan sonra hikâyeden öteye geçmez. Yine sonuna gerekli durumda il/ilçe emniyet müdürünün uygun görmesi vali/kaymakamın onayı ile diye bitiriler ve sen bir bakmışsın 12/24 çalışıyorsun.


Exelans cop
Memur
29 Mart 2026 16:23

1) Orjinal 12/36

2) Haftada 40 saat sınırı fazlasına mesai ücreti yada izin

En azından bu iki maddenin kanunlaşması lazım. Yoksa tırt. Zırto müdürün biri gelir 12/24 e çevirir


Valderema
29 Mart 2026 16:25
Cüzdana giren var mı birşey.

Alidmr58
Şef
29 Mart 2026 16:27

Eski memur büroyu İstemiyor veya yapamıyor mu? Yoksa torpili olmadığı için sokaktan kurtulamıyor mu? Taleplerinizi dillendirirken gerekçelerini mantıklı bir çerçeveye oturtun lütfen. Saçma sapan şeyleri gerekçe olarak sunma

memur3428, 1 saat önce

Yaşlı memur genel olarak masa başı istemiyor veya yapamıyor olması gereken kademeli emeklilik getirilmeli 12-36 kanunlasmali ve aktif polis hak ettiği maaşı almalıdır...


sagami
Daire Başkanı
29 Mart 2026 16:29

Halen umudu olana şaşırıyorum


2010ekk
Aday Memur
29 Mart 2026 16:30
Cebime baktım boş gerisi çok önemli değil bi şekilde çalışıyoruz zaten alışmışız. Aynı görevi yapanla maaş eşitliği diye çıkılan yolda elde var sıfır. Yanlış anlaşılmasın yüzde yüz uygulanabilir 12/36 sistemi kim istemez ama yüzde yüz uygulanabilirlik olmayacağını hepiniz iyi biliyoruz.

Ispatu61
Aday Memur
29 Mart 2026 16:38
bi maasa zam.yapilmadi ya ne nasipsiz meslek haline geldik

memur3428
Daire Başkanı
29 Mart 2026 16:40

Ben bir dönem karakolda çalıştım çok yoğun bir karakoldu İstanbul'da eski memurlarin hiçbiri adli büroda çalışmak istemiyorlardı şubelerde durum nasıl bilmiyorum yaşadığımı gördüğümü anlatıyorum birbirimize laf sokmanın alemi yok enerjiyi doğru yerlere yönlendirmek lazım...

Alidmr58, 1 saat önce

Eski memur büroyu İstemiyor veya yapamıyor mu? Yoksa torpili olmadığı için sokaktan kurtulamıyor mu? Taleplerinizi dillendirirken gerekçelerini mantıklı bir çerçeveye oturtun lütfen. Saçma sapan şeyleri gerekçe olarak sunma


emir mehmet
Şube Müdürü
29 Mart 2026 16:42
eskı memur kadar basınıza das dussun

Alp10711
Aday Memur
29 Mart 2026 16:46

Tek derdi çalışma sistemi olan, maaşı ve zam olayını ağzına almayanların büyük çoğunluğu çift maaş. Benim için önemli olan maaş.


koruma1903
Şef
29 Mart 2026 16:51
Bu bekçiler genel olarak çok laşkalaşmışlardı çok iyi olmuş. Yok ben nöbet tutmam o işi yapmam vs. gayet güzel olmuş gece yatıp ertesi gün ikinci işlerine gideceklerine bir işe yararlar teşkilatta

Anderson1
Şube Müdürü
29 Mart 2026 16:57

Şurdaki tek gerçek yorum

sagami, 58 dk. önce

Halen umudu olana şaşırıyorum


Alpayderler
Memur
29 Mart 2026 17:11
banada bir bardak su.

erhan888
Genel Müdür
29 Mart 2026 17:13

Bekçi arkadaşları dediği gibi calistiracaksa baya bı kanun/yönetmelik değişikliğişikliği gerekli. Mecliste bizler için bu kadar mesaiyi yapacak kimse yok malesef. Sadece 12/36'yı kanunlastirsa yeterli aslında. Bir anda sağdan soldan memur fışkırır emin olun.

