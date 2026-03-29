bekçilere düzenleme


29 Mart 2026 20:14
evet arkadaşlar kaç aydır polislere rahat çalışma kanunla haftalık 40 saat derken olan bekçilere oldu gibi adamlar en azından kanunla çalışmaları bu bu hafta oda ellerinden alınacak bakan beyin açıklamasına göre biz hak istedikçe ya elimizde olanı alıyorlar ya da başka kurumlara hak veriyorlar polisler ne yapacağını şaşırdı

Wasterzhi
Aday Memur
29 Mart 2026 20:30
Sürekli gece çalışmak hem mental hem de fiziksel sağlık açısından ciddi olumsuzluklar yaratıyor. İnsan bir süre sonra tükenmişlik hissine kapılıyor, sosyal hayattan kopuyor ve bu durum zamanla depresyona kadar gidebiliyor. Haftalık çalışma süresi 40 saatle sınırlandırılmış olsa bile, gece çalışmasının etkisini ben her zaman iki kat daha ağır olarak görüyorum. Düşünsene; akşam eşin dostun bir düğün yapıyor, katılamıyorsun. Bir etkinlik oluyor, orada olamıyorsun. Ailenle birlikte keyifli bir akşam yemeği yemek bile lüks haline geliyor. Zamanla gece ile gündüz birbirine karışıyor; senin boş olduğun saatlerde herkes çalışıyor, herkesin müsait olduğu zamanlarda ise sen iştesin. İnsan adeta sosyal hayattan izole, "ot gibi" bir yaşam sürmeye başlıyor. Bu durum sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da insanı yıpratıyor. Bu yüzden bana göre bu işin en dengeli ve insani çözümü, orijinal 12/36 çalışma sistemidir. Hem dinlenme süresi açısından daha adil hem de insanın sosyal hayatını koruyabilmesi açısından çok daha sağlıklı bir düzen sunar. Umarım Sayın Bakan bu konuda gerekli adımları atar ve bu sistemi hayata geçirir.

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
29 Mart 2026 20:50
Çok isabetli bir karar olmuş, Akparti binalarında Kaymakamlık Valilik Bina girişlerinde Hassas noktalarda Koruma Büro Amirliğinde görevlendirme yapılabilir, böylece 12/36 sistemi önünde engel kalmaz İnşallah.
