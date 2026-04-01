2026 temmuz zammı ne olur nasıl hesaplanır.

01 Nisan 2026 22:39
3 Nisan da tahmini 2.40 bekleniyor Muş, buda kümülatif. Olarak 10.50 oluyormuş. Diğer aylar için her ay %1.5 artsa dahi %15%16 arası bir zam oluyor sanırım. Maaş mesela(kolay olsun diye) 100 bin TL ise direk 115-116 bin TL mi olacak?

Bu %7 toplu sözleşme bilmem ne diyorlar kafam çok karışıyor nasıl hesaplanıyor.


sdtmtl
Memur
01 Nisan 2026 22:44
Max %12-13 arası olur total zam

Knight online
Aday Memur
01 Nisan 2026 22:57

Abicim neye göre salladin? Bir hesap açıklamaya dayalı yapsana ? Bende bilmiyorum ama iskembeden atmıyorum.

thetürk
Aday Memur
01 Nisan 2026 23:07
aynen senin dediğin gibi hesaplanıyor

thetürk
Aday Memur
01 Nisan 2026 23:09
16 - 19 arası bekliyorum ben 12 için 3 ayda toplam yüzde 2 çıkması lazım imkansız oda

Karakartal5505
Aday Memur
01 Nisan 2026 23:12
Ocaktaki anlaşma yüzde 11 olduğu için 11 in üstü ve yüzde 7 temmuz zammını ekle sonucu bul.

?polishasan
Aday Memur
01 Nisan 2026 23:14

6 aylık enflasyon neyse 4 çıkar zam o olacak neden mi 4 cikaracan çünkü 11 verdiler 7 vereckler


?polishasan
Aday Memur
01 Nisan 2026 23:16

11 i aşan kısım zam üstüne eklenir tabi bide bunun kumulatifi var ben en basitini soyledim


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
01 Nisan 2026 23:16
15-16 olabilir

?polishasan
Aday Memur
01 Nisan 2026 23:18

Savaş devam ederse 20 etmezse 13 falan alırız bence tahmin tabi keşke hoc almasak enflasyon olmasa


Knight online
Aday Memur
01 Nisan 2026 23:22

Aslan parçası kendine gel öyle oğlumlu filan muhabbetlere hiç girme, yoksa sana Bir kardeş daha lütuf ederim.


Taskiranosman
Aday Memur
02 Nisan 2026 00:21
ocak temmuz çıkan enflasyon tutarı yüzde 11den fazla çıkarsa bu fazlalık ile temmuz'daki yüzde yedi topöamını zam olarak alacaksın

Taskiranosman
Aday Memur
02 Nisan 2026 00:22
Örnek Ocak temmuz enflasyon kümülatif yğzde 15 ise bundan yüzde11çıkılır kalana yğzde yedi eklenir.

gulyabani.10
Memur
02 Nisan 2026 10:02
7 nin üzerine 3 aylık enflasyon farkı eklenecek 2den hesaplasan 13-14 civarı gelir yani

fırlamaaaa
Aday Memur
02 Nisan 2026 10:41
ekmek 20 olmus lo kiralar babasının gözü olacak loooo bize kuş kadar zam vercekler looooo. sizde birbirinzi yiyin burda loooooo

PSEUDONYM
Aday Memur
02 Nisan 2026 11:31

sizin tahminlere göre hesaplama yöntemi

1,0484x1,0296x1,0240x1,0150x1,0150x1,0150/1,11x1,07 olacak şekilde hesaplanacak

ilk iki ay gerçekleşen enflasyon, sonraki 4 ay tahmini enflasyon, 1,11 ocakta aldığımız zam, 1,07 temmuz zam oranı


Officer3452
Memur
02 Nisan 2026 11:47
%7 +(6 aylık toplam enflasyon - 11) olarak hesaplayın

erhannn34
Daire Başkanı
02 Nisan 2026 19:50
doğrusu bu
Ferhatjop
Aday Memur
02 Nisan 2026 20:14

40 tane yorum var bir tane isabetli bir zam şu olacak tahmini yok:)) bravo.


adanax343
Memur
02 Nisan 2026 20:35
kardeş 6 aylık enflasyonu topla 4 çıkar %1 artı eksi sapma olur milletle uğraşma yıllardır bu işin piçi olduk borç harç yüzünden tuzu kurulara sorma onlar anlamaZ
adanax343
Memur
02 Nisan 2026 20:37
koskoca bakanlar ekonomistler bile %60 hata ile tahmin ediyor amk biz nokta atışını yapsak nasaya alırlar zaten ahaja
