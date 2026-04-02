Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Yarı zamanlı çalışan polis memuru.


02 Nisan 2026 01:06
İyı günler. Yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan polis var mi? Çalışma şartlarını nasıl düzenliyorlar. Sorun çıkardılar mi?


lady3566
Aday Memur
02 Nisan 2026 03:08

Ben çalışıyorum. Haftanın ilk üç günü 8.5-5 çalışıyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım.


lady3566
Aday Memur
02 Nisan 2026 03:09

İstanbul daym


olricov
Aday Memur
02 Nisan 2026 03:21

Herhangi bir mazeret belirtmek zorunlu mu? Onaylanmama ihtimali var mı?

Tekrar tam zamanlı ya geçilebilir mi?


Ferhatjop
Aday Memur
02 Nisan 2026 09:00

Hamile ya da yenidoğanı olmak...

Yigido155
Memur
02 Nisan 2026 09:41

Mazaret değilde çocuğu ilkokul çağına gelene kadar her anne baba dilekçesini verebilir onaylanmama ihtimali yok sadece çalışma saat aralığı açık biraz o belli olmuyor

gamova
Aday Memur
02 Nisan 2026 11:06

ben çalışıyorum sabah 9 öğlen 12


istanbul006
Aday Memur
02 Nisan 2026 11:11

Maaş işi nasıl oluyor?


biatsız
Aday Memur
02 Nisan 2026 11:48

Yarı zamanlı çalışana ek görev yazılıyor mu


Mhmmt735
Aday Memur
02 Nisan 2026 11:59
yazılmıyor.
beyazcocuk
Memur
02 Nisan 2026 15:07

Haftalık 20 saati geçiyor. 20 saat ile sınır yokmuydu

Yasin bambi
Aday Memur
02 Nisan 2026 17:18
dalga mı geçiyorsun yok herkes geçebiliyor ?
lady3566
Aday Memur
02 Nisan 2026 21:37

Mazeret şartı yok. Birim amirin onay veriyorsa geçebiliyorsun


Yigido155
Memur
02 Nisan 2026 22:36

Birim amirinin yada herhangi bir amirin onayına sunılan bir konu değil , dilekçeni yazıyorsun onaylanıyor

einsatz79
Aday Memur
02 Nisan 2026 23:55

Erkek memur için maaş nasıl oluyor acaba


biatsız
Aday Memur
03 Nisan 2026 09:20

Maaş ne kadar acaba yarı zamanlı calısana


Yigido155
Memur
03 Nisan 2026 09:27

Kısaca herşey yarıya düşüyor maaş, derece kıdem, ayrıca şarkta süre de yarıya düşüyor


olricov
Aday Memur
03 Nisan 2026 10:09

Üsluba bak.

Neden isteyen herkes geçsin. Binlerce memur istifa edecegine yarı zamanli çalışır.

Toplam 17 mesaj

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

