Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ek ders ücretinin aşırı düşük kalması



Kapalı
02 Nisan 2026 01:36
Ek ders ücretinin aşırı düşük kalması

Enflasyonla beraber 1 ek ders ücreti ile 1 kg domatesin fiyatının aynı olması. 40 dakikalık bir mesainin karşılığı bu olmamalı. Kesinlikle en az yüzde yüz zam gelmeli.


ziya64
Daire Başkanı
02 Nisan 2026 09:06
Doğru.

muratcan58
Daire Başkanı
02 Nisan 2026 12:23

ek ders pul oldu eskiden bep yapanlar kurs yapanlar neredeyse maaşa yakın ek ders alanlar olurdu şimdi kimse bep kurs alan açmıyor üç kuruş için yapılmaz diyor ayrıca erkenden vergi dilimine de girince hiç bir avantajı kalmadı şu an ek dersin en az 500 tl olası lazım


Sevdim-Seni
Genel Müdür
02 Nisan 2026 13:57

Öğretmenler hallerinden memnun, bakınız ezici çoğunluk hükümetin sendikasına üye.

böyle başa böyle tarak


firatli_genclik
Genel Müdür
02 Nisan 2026 14:42

Memnun olan memnunum diyemez mi hocam?

Sevdim-Seni, 4 gün önce

Öğretmenler hallerinden memnun, bakınız ezici çoğunluk hükümetin sendikasına üye.

böyle başa böyle tarak


berkaydal
Genel Müdür
03 Nisan 2026 00:23

Hiç mi matematik görmemiş mesela. Hiç mi iki parmağını yan yana koyup saymamış.

Sen seyyanen zam alınca temel maaşa geldi. 8077 lira o zaman gelen paranın %37'sini oluşturuyordu. Yani ek dersin %37 zamlanmamış oldu. Bugün net 165 tl olan ek ders ücretinin olması gereken rakam brüt en az 260 net 225 civarında olmalı.

Var mı hesapta bir hata?

Ha sen aldığın paradan memnun olabilirsin. Yarısını verseler yine memnun olabilirsin. Hiç vermeseler yine memnun olabilirsin ama senin memnuniyetinin hesapla kitapla alakası yok.

firatli_genclik, 4 gün önce

Memnun olan memnunum diyemez mi hocam?


metal3
Memur
04 Nisan 2026 19:15
berkay bakıyorum her daldasın ve ahkam kesmeye devam ediyosun

berkaydal
Genel Müdür
04 Nisan 2026 21:49

2+2'yi hesaplayabilen adam yukarıda yaptığım matematik hesabına itiraz etmez.

Sizin derdiniz 2+2'nin 4 yapması mı? 5 yapıyorsa söyleyin.

Maaşa seyyanen gelince ek derse oransal olarak gelmedi. Ek ders düşük kaldı? Var mı itirazın bu konuda?

metal3, 2 gün önce
berkay bakıyorum her daldasın ve ahkam kesmeye devam ediyosun

golevezz
Memur
05 Nisan 2026 16:32

Bir kere Eğitim birsenli ve Türk eğitimsenli arkadaşlar hiç buraya gelip ağlamasın. Gidip gidip hala o iki sendikaya nasıl üye olur bir öğretmen anlamıyorum. Masada sanki istemişte vermemiş gibi yapıyorlar sonra evlerine dağılıyorlar. Bir sendika istemiş de alamamışsa gider eylem yapar. İktidarı alkışlama toplantılarına katılmaz. Artık ideoloji diye bir şeyin kalmadığını anlayın... sağcı, solcu, dinci... hepsi öldü bunların... tek gerçek var maddiyat, menfaat... Biri gelip savunsun şu sendikaları burada Allah aşkına sana maddi olarak ne katıyorlar?

Toplam 8 mesaj

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

