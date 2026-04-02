Yüksek Lisans ya da doktora yapan öğretmenlerin bir ayrıcalığının kalmaması

Yüksek Lisans ya da doktora yapan öğretmenlerin bir ayrıcalığının kalmaması

Yüksek lisans ya da doktoranın herhangi bir faydası kalmamıştır. Tezli yüksek lisansın ek derse sadece yüzde 7 katkısı olması çok düşük bir destek. Doktora yapan ayda bin tl fazla almak için mi yapıyor motivasyon saglayacak düzenlemeler şart.

1. Uzman ve Başöğretmenlikte bu kariyeri yapan öğretmenlerin süresi kısaltılmalı. (Tezsiz yüksek linsans hariç, tezli yüksek lisans ve doktora)

2. Ek ders yüzdeleri güncellenmeli. Tezsiz ve tezli yüzdesi aynı olmamalı. Tezsiz %7, Tezli Yl %15, Doktora %25 gibi bir düzenleme şart.


yaylam
Memur
02 Nisan 2026 06:05

Yine paracılar geldi.


buraközeleğitim
Müsteşar
02 Nisan 2026 08:40

MEB için bu durumun bir önem arz ettiğini düşünmüyorum. Baş öğretmen olmak için ben de 10 sene bekleyeceksem ne anlamı var doktora yapmanın?


ziya64
Daire Başkanı
02 Nisan 2026 09:00
Ben okumanın kariyer yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum yani bün arkadaşlara tabiki daha yüksek ücret ödensin fakat konuya başka bir yerden girmek istiyorum. Biraz muhalefetlik yapacağım ama demek zorundayım. Şimdi, Doğu'nun bir köyündeki bir öpretmeni düşünün, üstelik malum tayinler bu kadar zorken batıya gelemiyor. Bu öğretmenin istese bile yüksek lisansa başvurması falan çok zor. Ama aynı şekilde şehir merkezinde öğretmenlik yapanların bu yüksek lisans için seçenekleri daha fazla. Yani tanıdığım insanlardan biliyorum.. Burada kimsenin pek görmediği bir adaletsizlik var. Yani senin bulunduğun yer bile akademik açıdan gelişmene engel olabilir.

RotamızAngora
Memur
02 Nisan 2026 09:05

Okuyorum ben yaaa, verin bana paraları. Yüksek lisans yaptım, doktora yaptım, verin bana paraları :D

Kusura bakmayın da, akademik faaliyetler yapınca kimse size daha fazla maaş vereceğiz diye söz vermedi. Madem o kadar akademik başarılarınız var, e akademiye gidin, doçent olun, profesör olun, kitap yazın, seminer verin. Ne işiniz var abuzibittin imam bayıldı ortaokulunda


hsnsylk
Genel Müdür
02 Nisan 2026 10:44

yüksekk lisans ve doktoranın , öğretmenlikte hiç bir etkisi yoktur, sınıfta derste, okulda hiç bir etkisi olmayan , sıfatlar ! aynı dersi anlatıyorsun aynı konuyu anlatıyorsun, gereksiz bir ücret.


atahoca
Müsteşar
02 Nisan 2026 10:49

Alanında yapılınca etkisi oluyor.

hsnsylk, 4 gün önce

yüksekk lisans ve doktoranın , öğretmenlikte hiç bir etkisi yoktur, sınıfta derste, okulda hiç bir etkisi olmayan , sıfatlar ! aynı dersi anlatıyorsun aynı konuyu anlatıyorsun, gereksiz bir ücret.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
02 Nisan 2026 14:03

Parası neyse parası ben de verecektim yüksek lisansmış doktoraymış tezmiş, halledecektim. Resmen bu iş sektör olmuş. Baktım ki amortisman süresi çok uzun, MEB çok para vermiyor vazgeçtim.


atahoca
Müsteşar
02 Nisan 2026 14:19

Sektör belki var, kabul edilen bazı tezerin hali de içler acısı ama yanlış anlamalara sebebiyet vermemek için cümleleri daha dikkatli kullansak. Malum forumda en ufak ironi vb. şeyleri bile gerçek zannedenler mevcut. Sektör haline gelmesine göz yumanlar utansın.

Şahsen tez dönemi sadece yazım aşamasında 7 ay boyunca günde 3-4 saat uyku ile idare ettim. Hafta sonları bir gün vücudun sınırları zorlandığı için daha fazla uyuyordum, o ayrı. Ve öğrencilerimden taviz vermedim.

Ayrıcalık kelimesini ise sevmiyorum. Muhtemelen o sıra akla başka kelime gelmeden konu açıldı. Belki Yüksek Lisans ve Doktora Yapmanın Değeri... gibi bir başlık olabilirdi.

Bu arada bazı arkadaşların belirttiği üzere sadece bunları yapan ya da mezun olduğu okul üzerinden prim kasıp şahsında birşey olmayanlar da mevcut. Her meslek dalında bunlar var.

Sevdim-Seni, 4 gün önce

Parası neyse parası ben de verecektim yüksek lisansmış doktoraymış tezmiş, halledecektim. Resmen bu iş sektör olmuş. Baktım ki amortisman süresi çok uzun, MEB çok para vermiyor vazgeçtim.


graywolf13
Şef
02 Nisan 2026 16:58
alanın derinlerinde, çok spesifik bir konuda, üç beş kişinin okuduğu bir tezin bizim yaptığımız müfredat eğitimine ne etkisi var? yüksek lisans ve doktoraya hiç para verilmemeli. asıl para verilmesi gereken yer öğretmenlikteki yeterliliğin ve donanımındır. herkes eğitim bilimleri ve alan bilgisi testine girsin, kendi alanında belli yüzdelik dilimlere girenlere de ekstra maaş verilsin. buna kimsenin cesareti yok! çünkü kimse kendine güvenmiyor! yok öyle torpille yüksek lisans/ doktora yapıp, parasını verip tez yazdırmayla ayrıcalık kazanmak. herkes her şeyin farkında!

atahoca
Müsteşar
02 Nisan 2026 17:43

Yüksek Lisans ve Doktora dönemi tezden ibaret değil. Ders dönemleri, burada bir sınıf ya da anfi dolusu öğrenci yerine birkaç kişi ile yetkin hoca ile etkileşim, yeterlilik sınavı, makale ve tez yazımı, seminerler, birçok okuma alana ciddi manada etki ediyor.

Ben devlette yaptım. Özellerin de hepsinin aynı olduğunu düşünmüyorum.

Bizim dönemde KPSS yoktu ama bu testlerin yer aldığı sınavlara (arkadaşların ısrarı ile girdiğim) idarecilik sınavı ve öğrenci profili daha iyi olan bir okula atanma ümidi ile Anadolu Lisesi Öğretmenliği ile ilgili sınavlara girdim. Her ikisini de birkaç saatlik çalışma ile hallettik ve çekincem hiç yok ama yine bahsettiğiniz sınavların ölçücülüğü de (test çözme ve buradaki soru tiplerini çözme becerisi) öğretmenin niteliğini tek başına ortaya koymaz.

Şahsen alan ve formasyon ile ilgili gerek kurumsal gerekse bireysel (bireylerin kendi yaptığı) eğitim ve okumaların faydalı olduğuna inanıyorum.

graywolf13, 4 gün önce
alanın derinlerinde, çok spesifik bir konuda, üç beş kişinin okuduğu bir tezin bizim yaptığımız müfredat eğitimine ne etkisi var? yüksek lisans ve doktoraya hiç para verilmemeli. asıl para verilmesi gereken yer öğretmenlikteki yeterliliğin ve donanımındır. herkes eğitim bilimleri ve alan bilgisi testine girsin, kendi alanında belli yüzdelik dilimlere girenlere de ekstra maaş verilsin. buna kimsenin cesareti yok! çünkü kimse kendine güvenmiyor! yok öyle torpille yüksek lisans/ doktora yapıp, parasını verip tez yazdırmayla ayrıcalık kazanmak. herkes her şeyin farkında!

ingilizceci78
Şef
02 Nisan 2026 19:20

türkiyede 200 tane üniversite var. üniversite olmayan il yok. 7 bin nufuslu belde de bile bir kıytırıktan üni bölümü var.

ziya64, 4 gün önce
Ben okumanın kariyer yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum yani bün arkadaşlara tabiki daha yüksek ücret ödensin fakat konuya başka bir yerden girmek istiyorum. Biraz muhalefetlik yapacağım ama demek zorundayım. Şimdi, Doğu'nun bir köyündeki bir öpretmeni düşünün, üstelik malum tayinler bu kadar zorken batıya gelemiyor. Bu öğretmenin istese bile yüksek lisansa başvurması falan çok zor. Ama aynı şekilde şehir merkezinde öğretmenlik yapanların bu yüksek lisans için seçenekleri daha fazla. Yani tanıdığım insanlardan biliyorum.. Burada kimsenin pek görmediği bir adaletsizlik var. Yani senin bulunduğun yer bile akademik açıdan gelişmene engel olabilir.

ziya64
Daire Başkanı
02 Nisan 2026 19:36
Mesela Bayburt'ta ki bir fizikçi için yüksek lisans yapma olasılığı yok. Ama Ankara ve ya İst ve ya İzmir deki Bir fizikçi için alternatifler var.
ingilizceci78, 4 gün önce

türkiyede 200 tane üniversite var. üniversite olmayan il yok. 7 bin nufuslu belde de bile bir kıytırıktan üni bölümü var.


ingilizceci78
Şef
02 Nisan 2026 20:33

şuan baktım bayburt üniversitesi FİZİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 1 2025020112 28******176 ER** YI****** 56,08 68,730 Yok 61,14 Kazandı

tek kişi başvurmuş onuda direkt almışlar hemde çöp bir puanla

ziya64, 4 gün önce
Mesela Bayburt'ta ki bir fizikçi için yüksek lisans yapma olasılığı yok. Ama Ankara ve ya İst ve ya İzmir deki Bir fizikçi için alternatifler var.

ziya64
Daire Başkanı
02 Nisan 2026 20:37
Yaw Bayburt olmaz başka olur :)
ingilizceci78, 4 gün önce

şuan baktım bayburt üniversitesi FİZİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 1 2025020112 28******176 ER** YI****** 56,08 68,730 Yok 61,14 Kazandı

tek kişi başvurmuş onuda direkt almışlar hemde çöp bir puanla


graywolf13
Şef
02 Nisan 2026 21:02
yahu dümenden puanlarla yl yapıyorlar. alesten 80i geçen yok. resmi listeler yayınlanıyor. puanlar çer çöp. 65-70 puan alesle yl yapıyor çoğu kişi. ingilizce dahi bilmiyorlar. dümenden 50 puan zor alıyorlar yökdikden falan. gören de yl dr yapmak zor zannedecek. geleni geçeni alıyorlar. 50k verip tezlerini de yazdırıyorlar. sanki çevremizde bunlardan yokmuş gibi bir de ayrıcalık istiyorlar.
ingilizceci78, 4 gün önce

şuan baktım bayburt üniversitesi FİZİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 1 2025020112 28******176 ER** YI****** 56,08 68,730 Yok 61,14 Kazandı

tek kişi başvurmuş onuda direkt almışlar hemde çöp bir puanla


atahoca
Müsteşar
02 Nisan 2026 21:46

Peki buradaki bir örnekten yola çıkarak genelleme yapma hakka girmek olmuyor mu? Bu arada buraya kaç başvuru olduğu ve diğer adayları puanları da önemli.

Bizim dönmede 75 altında puanla gelen yoktu herhalde bizim puan (iki ALES'e girmiştim hangisiyse artık) 80'in iki alt ya da iki üstü.

Öğrencilerimiz başvuruyor. O kadar puana rağmen giremiyor. Şehir şehir, üniversite üniversite, bölüm bölüm değişiypr.

Esas sıkıntı torpil mekanizmasını engelleyememek. Şimdi maalesef çok fazla bu durum. Hakkıyla giren de var.

Bununla beraber yine şunu da ifade etmek lazım. Sadece girmek değil, girdikten sonra ders dönemi ve sonrasındaki kazanımlar ve nitelikli bir tezin hakkı da yenilmemeli.

Her zamanki gibi sorunun ana kaynağına bakılmıyor. Genellemelerle herkese hücum ediliyor.

Burada niteliği artırıcı ve iltiması önleyici tedbirlerin alınması yönünde tedbir alınması, bunu almayanların ve buna sebep olanların eleştirilmesi gerekirken hala yapanlara yükleniliyor.

ingilizceci78, 4 gün önce

şuan baktım bayburt üniversitesi FİZİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 1 2025020112 28******176 ER** YI****** 56,08 68,730 Yok 61,14 Kazandı

tek kişi başvurmuş onuda direkt almışlar hemde çöp bir puanla


graywolf13
Şef
02 Nisan 2026 22:05
2017'de ales sistemi değişti. eski sistemde yüksek almak kolaydı. yeni sistem daha zor. bana kalırsa şimdiki sistemde 80 üstü puan alamayan araştırmacı olamamalı. kafası çalışmayan birinin araştırmasından ne hayır gelir? ülke akademisinin hali zaten içler acısı.
atahoca, 4 gün önce

Peki buradaki bir örnekten yola çıkarak genelleme yapma hakka girmek olmuyor mu? Bu arada buraya kaç başvuru olduğu ve diğer adayları puanları da önemli.

Bizim dönmede 75 altında puanla gelen yoktu herhalde bizim puan (iki ALES'e girmiştim hangisiyse artık) 80'in iki alt ya da iki üstü.

Öğrencilerimiz başvuruyor. O kadar puana rağmen giremiyor. Şehir şehir, üniversite üniversite, bölüm bölüm değişiypr.

Esas sıkıntı torpil mekanizmasını engelleyememek. Şimdi maalesef çok fazla bu durum. Hakkıyla giren de var.

Bununla beraber yine şunu da ifade etmek lazım. Sadece girmek değil, girdikten sonra ders dönemi ve sonrasındaki kazanımlar ve nitelikli bir tezin hakkı da yenilmemeli.

Her zamanki gibi sorunun ana kaynağına bakılmıyor. Genellemelerle herkese hücum ediliyor.

Burada niteliği artırıcı ve iltiması önleyici tedbirlerin alınması yönünde tedbir alınması, bunu almayanların ve buna sebep olanların eleştirilmesi gerekirken hala yapanlara yükleniliyor.


atahoca
Müsteşar
02 Nisan 2026 22:19

Çıkmış sorulara ulaşabiliyoruz, zaten. Öğrencilerimize rehberlik yaparken zaten farklı sınavlarda çıkan soruları görmemiz ve onların getirdiği soruları çözmemiz zaten olağan şeyler. Baktığım zaman sorularda (en azından benim için) ekstra bir zorluk göremiyorum.

Onun haricinde dediğiniz gibi taban bir sınır getirilebilir. Belki bir düzeyde Türkçe ve Matematik bilgisi herkes için gerekli. Fakat buna akademik çalışma yapacakların kendi alanları ile ilgisi olmadığı eleştirileri oluyor. Başvuranlar arasından az sayıda öğrenci kabul edildiği için tam birşey diyemiyorum. Yalnız daha önceki mesajımda yazdığım hususlar ve kabulde objektifiliği sağlama gerekliliği ise göz ardı edilmeyecen bir husus.

graywolf13, 4 gün önce
2017'de ales sistemi değişti. eski sistemde yüksek almak kolaydı. yeni sistem daha zor. bana kalırsa şimdiki sistemde 80 üstü puan alamayan araştırmacı olamamalı. kafası çalışmayan birinin araştırmasından ne hayır gelir? ülke akademisinin hali zaten içler acısı.

graywolf13
Şef
02 Nisan 2026 22:35
sözelde sadece türkçe çözerek sekseni geçiyorum. bir insanın alanından bağımsız olarak okuduğunu anlaması lazım. alanla alakasız bahanesi alesi beceremeyenlerin avuntusu.
atahoca, 4 gün önce

Çıkmış sorulara ulaşabiliyoruz, zaten. Öğrencilerimize rehberlik yaparken zaten farklı sınavlarda çıkan soruları görmemiz ve onların getirdiği soruları çözmemiz zaten olağan şeyler. Baktığım zaman sorularda (en azından benim için) ekstra bir zorluk göremiyorum.

Onun haricinde dediğiniz gibi taban bir sınır getirilebilir. Belki bir düzeyde Türkçe ve Matematik bilgisi herkes için gerekli. Fakat buna akademik çalışma yapacakların kendi alanları ile ilgisi olmadığı eleştirileri oluyor. Başvuranlar arasından az sayıda öğrenci kabul edildiği için tam birşey diyemiyorum. Yalnız daha önceki mesajımda yazdığım hususlar ve kabulde objektifiliği sağlama gerekliliği ise göz ardı edilmeyecen bir husus.


berkaydal
Genel Müdür
03 Nisan 2026 00:09

Türk halkı vasıf konusunu hiç anlamadı. Kurumsal alanda çalışanlar bariz bu konuda neyin ne olduğuna hakim. Çünkü vasıfla işler ilerliyor.

Ben en çok polislere anlatamadım bunu diyordum ama öğretmenler de çok farklı değil. Adama sen polissin yüksek okul mezunusun diyorum. Hayır diyor ben de tarih okudum diyor. Eşitiz. Hayır sen 2 yıllık mezunsun hayır diyor ben işletme bitirdim lisans diplomam var diyor.

Geçen kuryeye sosyal medyada vasıfsız işçisin yazmış biri. Altına sıralamış mezun olduğu üniversiteleri. Aldığı sertifikaları da eklemiş. Ama hâlâ vasıfsız işçi olduğunun farkında değil.

Kalifiye olmakla alakalı iki kriter var. Bir. İşin kalifiye eleman gerektirmesi. İki elemanın kalifiye olması. İkisinden biri bile eksik olsa geri kalan her şey önemsizdir.

Devletin yüksek lisans ya da doktoraya ekstra ücret ödemesi düpedüz saçmalıktır. Çünkü devlet yapılacak işin tanımını kati sınırlar içinde çizmiştir. Ne istediği bellidir, ne amaçladığı bellidir. İngilizce öğretme ihtiyacı doğar. İngilizce öğretmeni alır. İngilizce öğretmeni ister. Onun belirlediği müfredatla onun belirlediği programla ister. Senin İngilizce yanında Arapça Fransızca almanca bilmenin hiçbir önemi yoktur. Seni bunları bilmeyenden farklı bir işe zorlamaz, istemez. Dolayısı ile akademik olarak kendini geliştirmiş bireylere farklı bir alan açmadıkça ücret kesinlikle verilmemeli.

Kurumsal şirketlerde işleyiş başka şekildedir mesela. Bankacı arkadaşım 2 yıllık mezun. İlk bankaya girişi müşteri temsilcisi. Sonra spk sınavlarına girdi. Temsilci olmaktan çıktı uzman yardımcı oldu. Spk ikinci düzeye geçti uzman oldu. Başka bir sınava girdi yatırım pörtföy uzmanı oldu. Her akademik gelişimde farklı ve üst düzey bir noktaya taşındı. Görevi sorumlulukları değişti. Tabi maaşı da.

Sen? Lisans bitiyor öğretmen oluyorsun. Yüksek lisans yapıyorsun. Öğretmen oluyorsun. Yetmiyor doktora yapıyorsun. Öğretmen oluyorsun. Eee? Sen hep sensin. Senden istenen beklenen hep aynı.

Tüm bunları göz önüne alıp baktığımızda meb içinde akademik ilerlemenin bir anlamı olmadığı ve sizi diğerlerinden ayırmadığı açık. Dolayısı ile farklı bir ücret talep etmenizi anlıyor ancak desteklemiyorum. Bunlar tamamen OECD kapsamında nicelik kasmaktan ibaret. Yoksa kimse size pandemide olduğu gibi unvan saçmazdı.

