Yüksek Lisans ya da doktora yapan öğretmenlerin bir ayrıcalığının kalmaması

Tüm bunları göz önüne alıp baktığımızda meb içinde akademik ilerlemenin bir anlamı olmadığı ve sizi diğerlerinden ayırmadığı açık. Dolayısı ile farklı bir ücret talep etmenizi anlıyor ancak desteklemiyorum. Bunlar tamamen OECD kapsamında nicelik kasmaktan ibaret. Yoksa kimse size pandemide olduğu gibi unvan saçmazdı.

Sen? Lisans bitiyor öğretmen oluyorsun. Yüksek lisans yapıyorsun. Öğretmen oluyorsun. Yetmiyor doktora yapıyorsun. Öğretmen oluyorsun. Eee? Sen hep sensin. Senden istenen beklenen hep aynı.

Kurumsal şirketlerde işleyiş başka şekildedir mesela. Bankacı arkadaşım 2 yıllık mezun. İlk bankaya girişi müşteri temsilcisi. Sonra spk sınavlarına girdi. Temsilci olmaktan çıktı uzman yardımcı oldu. Spk ikinci düzeye geçti uzman oldu. Başka bir sınava girdi yatırım pörtföy uzmanı oldu. Her akademik gelişimde farklı ve üst düzey bir noktaya taşındı. Görevi sorumlulukları değişti. Tabi maaşı da.

Devletin yüksek lisans ya da doktoraya ekstra ücret ödemesi düpedüz saçmalıktır. Çünkü devlet yapılacak işin tanımını kati sınırlar içinde çizmiştir. Ne istediği bellidir, ne amaçladığı bellidir. İngilizce öğretme ihtiyacı doğar. İngilizce öğretmeni alır. İngilizce öğretmeni ister. Onun belirlediği müfredatla onun belirlediği programla ister. Senin İngilizce yanında Arapça Fransızca almanca bilmenin hiçbir önemi yoktur. Seni bunları bilmeyenden farklı bir işe zorlamaz, istemez. Dolayısı ile akademik olarak kendini geliştirmiş bireylere farklı bir alan açmadıkça ücret kesinlikle verilmemeli.

Kalifiye olmakla alakalı iki kriter var. Bir. İşin kalifiye eleman gerektirmesi. İki elemanın kalifiye olması. İkisinden biri bile eksik olsa geri kalan her şey önemsizdir.

Geçen kuryeye sosyal medyada vasıfsız işçisin yazmış biri. Altına sıralamış mezun olduğu üniversiteleri. Aldığı sertifikaları da eklemiş. Ama hâlâ vasıfsız işçi olduğunun farkında değil.

Ben en çok polislere anlatamadım bunu diyordum ama öğretmenler de çok farklı değil. Adama sen polissin yüksek okul mezunusun diyorum. Hayır diyor ben de tarih okudum diyor. Eşitiz. Hayır sen 2 yıllık mezunsun hayır diyor ben işletme bitirdim lisans diplomam var diyor.

Türk halkı vasıf konusunu hiç anlamadı. Kurumsal alanda çalışanlar bariz bu konuda neyin ne olduğuna hakim. Çünkü vasıfla işler ilerliyor.

Türk halkı vasıf konusunu hiç anlamadı. Kurumsal alanda çalışanlar bariz bu konuda neyin ne olduğuna hakim. Çünkü vasıfla işler ilerliyor.

Ben en çok polislere anlatamadım bunu diyordum ama öğretmenler de çok farklı değil. Adama sen polissin yüksek okul mezunusun diyorum. Hayır diyor ben de tarih okudum diyor. Eşitiz. Hayır sen 2 yıllık mezunsun hayır diyor ben işletme bitirdim lisans diplomam var diyor.

Geçen kuryeye sosyal medyada vasıfsız işçisin yazmış biri. Altına sıralamış mezun olduğu üniversiteleri. Aldığı sertifikaları da eklemiş. Ama hâlâ vasıfsız işçi olduğunun farkında değil.

Kalifiye olmakla alakalı iki kriter var. Bir. İşin kalifiye eleman gerektirmesi. İki elemanın kalifiye olması. İkisinden biri bile eksik olsa geri kalan her şey önemsizdir.

Devletin yüksek lisans ya da doktoraya ekstra ücret ödemesi düpedüz saçmalıktır. Çünkü devlet yapılacak işin tanımını kati sınırlar içinde çizmiştir. Ne istediği bellidir, ne amaçladığı bellidir. İngilizce öğretme ihtiyacı doğar. İngilizce öğretmeni alır. İngilizce öğretmeni ister. Onun belirlediği müfredatla onun belirlediği programla ister. Senin İngilizce yanında Arapça Fransızca almanca bilmenin hiçbir önemi yoktur. Seni bunları bilmeyenden farklı bir işe zorlamaz, istemez. Dolayısı ile akademik olarak kendini geliştirmiş bireylere farklı bir alan açmadıkça ücret kesinlikle verilmemeli.

Kurumsal şirketlerde işleyiş başka şekildedir mesela. Bankacı arkadaşım 2 yıllık mezun. İlk bankaya girişi müşteri temsilcisi. Sonra spk sınavlarına girdi. Temsilci olmaktan çıktı uzman yardımcı oldu. Spk ikinci düzeye geçti uzman oldu. Başka bir sınava girdi yatırım pörtföy uzmanı oldu. Her akademik gelişimde farklı ve üst düzey bir noktaya taşındı. Görevi sorumlulukları değişti. Tabi maaşı da.

Sen? Lisans bitiyor öğretmen oluyorsun. Yüksek lisans yapıyorsun. Öğretmen oluyorsun. Yetmiyor doktora yapıyorsun. Öğretmen oluyorsun. Eee? Sen hep sensin. Senden istenen beklenen hep aynı.

Tüm bunları göz önüne alıp baktığımızda meb içinde akademik ilerlemenin bir anlamı olmadığı ve sizi diğerlerinden ayırmadığı açık. Dolayısı ile farklı bir ücret talep etmenizi anlıyor ancak desteklemiyorum. Bunlar tamamen OECD kapsamında nicelik kasmaktan ibaret. Yoksa kimse size pandemide olduğu gibi unvan saçmazdı.