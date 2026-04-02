Güncel Öğretim Görevlisi kadrosu durumu nasıldır?

Öyle bir şey yok. 2547'yi okuyabilirsiniz. Öğretim görevliliği hala kadro karşılığı sözleşme statüsünde bir unvandır. Akademik kadrolarda daimi atama sadece doçentlik ve profesörlükte vardır. Dr öğr üyesi, arş gör ve öğr gör kadroları belirli süreli yeniden atamaya tabiidir.

öğr gör kanuna göre 2 yıllığa kadar atanabilir. ancak devlet ünilerin %99'u 1'er yıllık atama yapıyor. 2 yıllık atayan az sayıda. Her yıl yeniden atama yapılarak kadroda tutuluyor.

Ancak atama yenilemesi derken öğr gör nispeten güvenceli bir kadrodur, oradaki ayrımı belirtmek lazım. Öğr görün kanuni iş tanımı "ders vermek" olduğu için öğr görün ataması yenilenirken herhangi bir akademik yayın şartı bakılmaz. Dersini sorunsuz veren ve 2547 ile 657'de yer alan "memuriyetten atılma" suçlarından birisini işlemeyen bir öğr görün ataması her yıl sıkıntısızca yenilenir ve görevde kalır. Hatta arş görün doktora yapması şartken (50d için konuşuyorum) öğr görde doktora yapma şartı da yoktur. bir kez öğr gör olarak devlet üniye atanan kişi, herhangi bir akademik yayın yapmadan, lisansüstü eğitimine devam etmeden sadece ders vererek tıpkı öğretmenlik gibi kadroda kalabilir ve emekli olabilir. arş görde ve dr öğr üyesi atama yenilemelerinde ise akademik yayın performansına bakılır ve bazen idare akademik yetersizlik sebebiyle atamayı yenilemeyerek işten çıkarabilir

dolayısıyla 50d arş görde ve dr öğr üyesinde varolan sözleşme sorununun öğr gör için olmadığını söylemek lazım. öğretim görevlisi evet, daimi kadro değil ama atama yenilemeleri sorunsuzca yapılıyor sadece formalite söz konusu her yıl.

Tabi bunlar bugünkü mevzuat yarın öbür gün küt diye değişir öğretim görevlilelrine de arş gör gibi akademik yayın zorunluluğu ve lisansüstü devam zorunluluğu getirilir o zaman ayrı. ama bugünkü durumda öğr görün kadro güvencesi kötü değil, nispeten iyidir.

meb öğretmenlikten akademiye geçmeyi asla önermesem de karar sizin. arş görlüğü sorsaydınız bu kadar zahmet edip yazmazdım bile siz aklınızı mı yitirdiniz de arş gör olmak istiyorsunuz yazar bırakırdım :D ama öğretim görevliliği denenebilir.