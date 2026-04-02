Polsan temettü

02 Nisan 2026 04:25
2025 yılı temettüler açıklanmış


Poliss155
Şef
02 Nisan 2026 05:00
yüzde 10 bile yansımamış

karakartal2218
Aday Memur
02 Nisan 2026 05:16

52 ayda temettülerle birlikte birikmiş 118 bin TL vardı.tam 20 bin temettü vermiş


karaşimşek76
Şef
02 Nisan 2026 06:23

85 aylık üyeyim 26.974 tl temettü vermiş bugün emeklilik ikramiyesi tahmini 2.1 milyon gösteriyor bu verdiği temettü den önce dün 1.2 milyon gösteriyordu emeklilik ikramiyesi her sene güncelleniyor bu miktar bugün emekli olsam pbs de görüneme göre devlet 500 bin TL ikramiye 22 bin TL emekli maaşı veriyor polsan şuandan devletin verdiğinin 4 katını veriyor ama sorsan çoğu polis polsanı kötüler gerçekleri bilmez 1 yıl önce emekli olan 28 yıllık polis abimiz devletten 800 bin tl emekli ikramiyesi aldı polsan dan ise 1.7 milyon tl aldı 32 bin TL emekli maaşı bağlandı emekli olurken dedi ki iyiki polsana üye olmuşum yoksa 1.7 milyonu zaten biriktiremezdim 3 çocuk okuttum bu paran bende kalmazdı dedi tarihe not düşüyorum bugün polsana üye olmayan polisler 10 sene 20 sene sonra pişman olacaklardır


bordobere28
Aday Memur
02 Nisan 2026 07:25
Aylık ne kadar kesiliyor şuan hocam
Elkatu
Memur
02 Nisan 2026 08:26

Bende sürekli söylüyorum polsan mükemmel değil ama artık polisin olmazsa olmasıdır. Bazı arkadaşlar iki üç yıl içerisinde hemen 10 katı kadar temettü olsun istiyolar bu tarz sistemlerin doğasına aykırı bu durum. Sandığın eksik leri var mı çok ama bunlar yapıcı eleştirilerle düzelir basma kalıp eleştirilerle değil. Gayrimenkul projeleri tamamlandıktan sonra devletin verdiği emekli ikramiyesi nin belkide 10 katı ikramiye alınacak. Lütfen karşılaştırmalsrı kıyasları doğru bi iktisadi mantıklı lâ yapalım. Son cümle 14 yıllık üyeyim. 2025 yılında toplam 40311 lira aidat yatırmışım. 2025 yılı temettü tutarım 40739 lira. Emekli yardımı 2 milyon 284binlira.inşallah çok daha iyi yatırımlar olur rahat bir emeklilik hayatımuz olur asıl maddi güç ozamanlar lazım


karaşimşek76
Şef
02 Nisan 2026 08:41

Şuanda aylık 4200 tl kesinti oluyor

karaşimşek76
Şef
02 Nisan 2026 08:44

14 yılda sizden kesilen aidat ne kadar toplam size ödenen temettü ne kadar payalaşabilir mısınız diğer arkadaşlar da görsün

Ferhatjop
Aday Memur
02 Nisan 2026 08:57

Boş yapmışsın boşun da boşunu hem!!! Hadi atın bakalım özel bilgilerinizi flulaştırarak göreyim bu dediğiniz rakamları vermiyor, vermez polsan.

Ayazz1071
Aday Memur
02 Nisan 2026 08:57

Ben Polsanın yatırdığı temettü miktarını her yıl temettü devi olan öve öve bitirilemeyen Tüpraş ile Doas ile kıyaslıyorum.Sisteme yatırırılan paraya göre Her yıl POLSAN ikisinde de fazla temettü veriyor.Bu yıl beklentilerimin de üzerinde verdi.

Hayırlısı bakalım.


alperadn01
Memur
02 Nisan 2026 09:37
272 ay üyelik temettü 44 bin emekli yardımı 1.930.000 iyiki istifa etmemişim

orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
02 Nisan 2026 09:49
225 aylık üye. 40 bin temettü vermiş, toplam temettü 123 bin toplam aidat 141 bin. şimdi emekli olsam 1200 yaş haddi için 1990 gösteriyor.

a.kerim-71
Memur
02 Nisan 2026 11:00
Geçen yıla göre daha az verdi
pachoh7
Aday Memur
02 Nisan 2026 11:28
yalan barı konusma 87 aylık uyeyim 1480
macracanta
Aday Memur
02 Nisan 2026 12:47
226 aylık üyeyim. 39500 TL temettü yansımış 2025 yılı için. Yaş haddinden emekli olurken alacağım ikramiye 1700000 den 2600000 e yükselmiş. Çok daha güzel olacağına inanıyorum. Oyal gibi olmasa da ona yakın bir yardım sandığı olacaktır.

Türkpolisii
Aday Memur
02 Nisan 2026 12:52

Arkadaş doğru söylüyor bana da 25bin küsur temettü vermiş

Ferhatjop
Aday Memur
02 Nisan 2026 12:54

Konuşurlar, yalan da konuşurlar. Burada bilgi ve netlik konusunda inanılmaz kirlilik var. Bu platform çok sıkıntılı maalesef.

pachoh7
Aday Memur
02 Nisan 2026 12:56
adam dogru soyluyomus 1485 di emeklilik simdi 2.385 oldu güncellendi
Pars3834
Aday Memur
02 Nisan 2026 13:14
83 aylık üyeyim yaş haddi 2054 2932000 görünüyor 112 bin yatırmışım 58 bine yakın temettü vermiş bence güzel

kripto1982
Daire Başkanı
02 Nisan 2026 13:44

84 aylık üyyeym, Toplam aidat 122.516+temettü 58.905 =18.421.000 Total toplam emekli ikramiyesi en erken 972.897

Yaş haddi (2037 Haziran) 1.420.000

2026 temettü 25.770.000 vermişler.

Arkadaşlar meslekte 20ye giriyorum, sandıga 2019 Nisan'da girdim o zamandan beri üyeyim, ben para biriktiremiyordum o yönüyle birikim oluyor hesap ortada girip girmeme sizin tercihiniz eski meslektaşlarım için diyorum yeniler zaten zorunlu üye, ayrıca pbsde emekli ikramiyem 1180,000 TL ilk defa sandık solladı ikramiyeyi, zaman herşeye gebe, herşeyin hayırlısı


kripto1982
Daire Başkanı
02 Nisan 2026 13:46

Toplam kısmı Total 181.421.000 doğrusu arkadaşlar, yanlış yazmsm

