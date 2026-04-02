KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han

Aynı Sınav Puanıyla KPSS B Grubundan A Grubuna Geçiş


02 Nisan 2026 10:28
Aynı Sınav Puanıyla KPSS B Grubundan A Grubuna Geçiş

Arkadaşlar diyelimki 2026 kpss puanıyla hem b ye hem a ya girdik ancak ilk atamada b grubuna atandık fakat 1 sene sonraki alımda a grubu uzmanlık kadrosuna geçmek mümkün mü ayni puanla


RotamızAngora
Memur
02 Nisan 2026 11:05

Birincisi şu anlatım karmaşasını bir düzeltelim. B grubu memurluklara lisans mezunları için P3 puanıyla alım yapılıyor, A grubu memurlukara alan kpss planlarıyla. Yani aynı puan olmuyor. 657 kadrolu aday memurun başka bir kuruma nakil yapması yasaktır, ancak a grubu memurluklara kpss puanıyla yapılan geçiş nakil değil de atama olduğundan, evet aday memurluk sürecinde de a grubu memurluğa geçilebilir, kurumunuzun muvafakat vermesi gerekli, ki b grubundan a grubuna geçişte kurumlar muvafakat veriyor. Geçebilirsiniz yani.

P3 puanıyla yerleşeceğiniz 4b memurluktan ise dilediğiniz zaman Fesih dilekçesi verip a veya b grubu fark etmeksizin kadrolu memurluğa ya da kit sözleşmeli memurluklara geçebilirsiniz.


hanhun44
Aday Memur
02 Nisan 2026 11:09
sağolun teşekkürler
