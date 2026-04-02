Aynı Sınav Puanıyla KPSS B Grubundan A Grubuna Geçiş

Birincisi şu anlatım karmaşasını bir düzeltelim. B grubu memurluklara lisans mezunları için P3 puanıyla alım yapılıyor, A grubu memurlukara alan kpss planlarıyla. Yani aynı puan olmuyor. 657 kadrolu aday memurun başka bir kuruma nakil yapması yasaktır, ancak a grubu memurluklara kpss puanıyla yapılan geçiş nakil değil de atama olduğundan, evet aday memurluk sürecinde de a grubu memurluğa geçilebilir, kurumunuzun muvafakat vermesi gerekli, ki b grubundan a grubuna geçişte kurumlar muvafakat veriyor. Geçebilirsiniz yani.

P3 puanıyla yerleşeceğiniz 4b memurluktan ise dilediğiniz zaman Fesih dilekçesi verip a veya b grubu fark etmeksizin kadrolu memurluğa ya da kit sözleşmeli memurluklara geçebilirsiniz.