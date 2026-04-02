Büyük Adaletsizlik - Uzman ve Başöğretmenlik Başvuru Süreci


02 Nisan 2026 10:30
Uzman ve başöğretmenlik kılavuzu senede iki defa yayınlanmaktadır. (Ocak ve Eylül aylarında) Eğitime katılma şartlarını tamamlayanlar eğitimleri tamamladığı tarihten itibaren ünvanı kazanmaktadır. Oysaki süreyi tamamladığı tarih esas alınmalıdır.

Örnek:

Süresi 1 Mayıs 2026 tarihinde dolan eğitimi en erken 1 Eylül de tamamlamaktadır. 4 aylık kaybı vardır.

Süresi 31 Aralık 2026 da dolan da eğitimi 1 Eylülde tamamlayabilmektedir. günü geldiği gün ünvanı almaktadır, hak kaybı yoktur.

Özetle eğitimi bazı öğretmenler süresi dolmadan önce bazıları ise 4 ay bekledikten sonra almaktadır.

Bu sorunun çözümü hereksin süresinin dolduğu tarihin esas alınmasıdır.

Hiçbir sendika da bu konu ile ilgili tek söz söylememektedir. Sözüm tüm sendikalara, koltuğunuzu değil çalışanın hakkını koruyun.


yvzhfz
Aday Memur
03 Nisan 2026 14:41
Eğitim Bir Senli arkadaşlar düşünsün

UcaS
Genel Müdür
03 Nisan 2026 19:14

Yetkili sendikaya söyle arkadaş

Genel merkeze mesaj at mail at

Telefonu aç yetkililerle görüş

Birkaç ay başlarını ağrıt

Ancak belki dile getirirler


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
04 Nisan 2026 15:53

Yanlış bilgi arkadaşım. Yılda 3 kez açılacak, 1. 5. ve 9. ayda. Benim de günüm 8 Mayıs'ta dolacak. Kılavuz nisan ayının sonunda yayınlanacak, rahat olun lütfen.


ibrahimalaca
Genel Müdür
05 Nisan 2026 23:54

2025 yılında 2 kez açıldı arkadaşım

