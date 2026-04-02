Aday Memur (GİH) KPSS ile Tekniker (TH) Kazanması ve muvafakat verilmemesi Emsal Karar

Davalı idare bünyesinde memur olarak görev yapan davacı tarafından, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği uyarınca yapılan sınavlar sonucu Büyükşehir Belediye Başkanlığında tekniker kadrosuna atanmaya hak kazanması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanlığına naklen atanma talebinde bulunulmasına ilişkin 2022 tarihli muvafakat talebinin reddine ilişkin 2022 tarih ve sayılı işlemin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, kamu yararı olmadığı, takdir yetkisinin doğru kullanılmadığı, eşitlik ilkesine aykırı hareket edildiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ : Davacının personel ihtiyacına binaen istihdam edildiği, aday memurken asaleti dahi tasdik edilmeksizin muvafakat isteminde bulunduğu, personelin hizmetine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenmek suretiyle işin esası hakkında gereği görüşüldü:

Dava, davalı idare bünyesinde memur olarak görev yapan davacı tarafından, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği uyarınca yapılan sınavlar sonucu Büyükşehir Belediye Başkanlığında tekniker kadrosuna atanmaya hak kazanması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanlığına naklen atanma talebinde bulunulmasına ilişkin 2022 tarihli muvafakat talebinin reddine ilişkin 2022 tarih ve sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri" başlıklı 74. maddesinin birinci fıkrasında, "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatiile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Yasa'nın yukarıda metni yazılı 74. maddesi hükmü ile, memurların kurumlar arası nakil suretiyle atanmaları için iki idarenin ortak iradesi zorunlu kılınmıştır. Memurların, gerek bulundukları sınıftan, gerekse öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya kurumlar arası nakil suretiyle atanmaları konusunda iarelere tanınmış olan takdir yetkisinin, kadro ve ihtiyaç durumu ile personelin nitelikleri gözetilerek kullanılacağı açıktır.

657 sayılı Yasa'nın "Adaylığa kabul edilme" başlıklı 54. maddesinde, "Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet Memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 48. maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının davalı idare bünyesinde hizmet veren 30 adet Müdürlüğün ihtiyaç ve taleplerine binaen 2020 yılında yapılan KPSS sonucu Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği doğrultusunda münhal bulunan memur kadrosuna.2021'de aday memur olarak görevine başladığı, 2022'de asaletinin tasdik edildiği,davacının Müdürlüğünün bünyesinde idare taşınmazlarının kayıt altına alınması, satışı, kiralanması, bağış, irtifak tesisi, kamulaştırma, ecrimisil işlemlerini yürüttüğü, 2022 tarihli dilekçe ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına naklen atanma talebinde bulunduğu, bu talep doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 2022 tarih ve sayılı yazısı ile davalı idareden davacının naklen atanması bakımından muvafakat verilmesi isteminde bulunulduğu,muvafakat isteminin davalı idarece davacının hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek.2022 tarih ve sayılı işlemle reddi üzerine söz konusu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bakılan davada Mahkememizin 2022 tarihli ara kararıyla davalı idareden davacıya ait hizmet cetvelinin, davacının atama sürecini gösterir belgelerin, davacının çalıştığı birimde kendi kadrosundaki boş-dolu kadro cetvelinin, davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğunu gösterir belgelerin gönderilmesi ve davacının hangi unvan ve sınıfta çalıştığını izah edilmesinin istenildiği, davalı idarece ara kararımıza verilen 2023 havale tarihli savunma dilekçesi ve eklerinde, davalı idarenin bünyesinde bulunan 27 Müdürlüğün ihtiyaçlarının karşılanması için 2020 yılında yapılan KPSS sonucu Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği doğrultusunda adet aday memur isteminde bulunduğu, davacının 2020 yılı KPSS sınavı sonucunda aldığı puan ile davalı idare Müdürlüğü bünyesinde idare taşınmazlarının kayıt altına alınması, satışı, kiralanması, bağış, irtifak tesisi, kamulaştırma, ecrimisil işlemlerini gerçekleştirmek üzere istihdam edildiği, söz konusu görevlerin ifası için bir adet memur isteminde bulunulduğu ve bir adet memur görevlendirildiği, davacının Genel İdare Sınıfı Memur kadrosunda istihdam edildiği, görev yaptığı Müdürlüğü bünyesinde 6 Mühendis, 6 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur ve 1 Tekniker kadrosunun dolu olduğu, toplam kadronun ise 2 münhal kadro ile toplam 17 kadro olduğu, idare taşınmazlarının kayıt altına alınması, satışı, kiralanması, bağış, irtifak tesisi, kamulaştırma, ecrimisil işlemlerinin bir memur tarafından yerine getirilmesi ve bu işlemlerin davacı tarafından ifa edilmesi sebebiyle ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, davacının aday memur olduğu dönemde kurumlararası geçiş talebinde bulunduğu, davaya konu işlem tarihi itibariyle de aday memurluğunun devam ettiği,aday memurun nakil talebinde bulunamayacağı da 657 sayılı Yasanın 54.maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Öte yandan her ne kadar davacı tarafından 2022 yılında yapılan KPSS Sınavında sırlamaya girdiği, sözlü sınav sonucu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tekniker olarak istihdama hak kazandığı,aday memurların belli bir yarışma sınavı sonucuna göre kurumlarının muvafakatlarıyla başka kurumlara naklen atanmalarına olanak bulunduğu belirtilmiş ise de, davacının görev yapmış olduğu davalı idareye yine tüm ülke çapında yapılan 2020 yılı KPSS Sınavı sonucu doğrultusunda atandığı, dolayısı ile gerek mevcut görev yaptığı idarede ve gerekse atanmak istediği kuruma aynı kapsamda görev yapmaya hak kazandığı, özlük hakları bakımından herhangi bir değişikliğin bulunmadığı,atanmak istediği kurumda da yine kamu ihtiyaçlarının karşılanması görev yapmaya devam edeceği anlaşıldığından davacı iddialarına itibar edilmemiştir.

Bu durumda, davacının halen görevli olduğu kurumda hizmetine ihtiyaç duyulduğu ve işlemin davalı idarece kadro ve ihtiyaç durumu ile kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli koşullar gözetilerek, kendisine tanınan takdir yetkisi çerçevesinde tesis edildiği gibi aday memurun nakil hakkı bulunmadığı anlaşılmakta olup, davalı idarenin muvafakat verme konusunda yargı kararıyla zorlanabilmesinin mümkün olmaması karşısında, davacının Büyükşehir Belediyesi'ne naklen atanma istemine muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle,

1-Davanın reddine,

2-Aşağıda dökümü yapılan toplam 902,40-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

3-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 10.500,00-TL vekalet ücretinin davacı tarafından davalı idareye ödenmesine,

4- Artan posta ücretinin istemi halinde derhal, aksi halde kararın kesinleşmesini müteakip davacıya re'sen iadesine,

5-Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzeren 2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İSTEMİN ÖZETİ : Davalı idare bünyesinde aday memur olarak görev yapan davacının, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği uyarınca yapılan sınavlar sonucu Büyükşehir Belediye Başkanlığında tekniker bkadrosuna atanmaya hak kazanması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanlığınca muvafakat talebinin reddine ilişkin 2022 tarih ve sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan davada, davanın reddine yönelik olarak İdare Mahkemesince verilen 2024 tarih ve sayılı karara karşı, davacı tarafından, davalı idarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, kendisiyle aynı durumda olan personele daha önce muvafakat verilmiş olduğu, hizmetine duyulan ihtiyacın davalı idarece hukuken geçerli belgelerle ortaya konulamadığı iddialarıyla istinaf talebinde bulunularak kararın kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İstinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İdari Dava Dairesince işin gereği görüşüldü:2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ''İstinaf'' başlıklı 45. maddesinin 3. fıkrasında, "Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir." hükmü yer almaktadır. İstinaf incelemesi istenilen İdare Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, ileri sürülen iddialar söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmemiştir. Bu itibarla istinaf başvurusunun reddine, başvuru aşamasına ilişkin 1.169,40-TL istinaf başvurma harcı ile 40,00-TL istinaf posta giderinin başvuran üzerinde bırakılmasına, başvuru sırasında tahsil edilen tebligat avansından artan kısmın ilgilisine iadesine, 2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin 6. bendi ve 46. maddesi uyarınca temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak, 2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.