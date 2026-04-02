Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
2026 yılı refakatçi raporu (3 ay) hakkında bilgi


02 Nisan 2026 12:47
Merhabalar babam bypass oldu. Yanında refakat gerekiyor ve 3 doktorlu raporun yeterli olacağını söylemişlerdi. Ancak 2026 yılında bu konuya düzenleme gelmiş heyet raporu gibi 7 hekimli ve kurulun verdiğini söylediler 2026 yılında refakatçi raporu alan arkadaşımız varsa yardımcı olabilir mi?

muratcan58
Daire Başkanı
02 Nisan 2026 13:07

hayır 3 doktor yeterli ne yedisi ayrıca raporda yazılırken en önemli husus hayati tehlikesi vardır yazılması buna dikkat et yoksa geri döner kabul etmezler


Okkeseto
Aday Memur
02 Nisan 2026 13:13
KSÜ araştırma hastanesindeyiz. bu konuda beni yoruyorlar. Anlatamıyorum biz heyet raporu almıyoruz ki. 2026 ocaktan itibaren böyle oldu diyorlar. 2026 yılında alınan örneği getir görelim diyorlar ne yapacağız şaşırdık
muratcan58

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
02 Nisan 2026 13:55
3 doktor yeterli ancak kriterler var, Organ nakli olan hastam için Acıbadem Üniversitesi Onaylamadi. *Refakat edilmediği takdirde Hayati tehlike vardır* ibaresi gerekli Ayrıca 3-4 kriter daha var.
Çok Yazılan Konular

Trafik Bayram ÖdüllendirmesiMesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Polsan temettüEminevime girilir mi?Emniyet ReformEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler1 Nisan? da Polis Müdürleri ve Polisin Özlük Hakları ile Torba Yasa Teklifi İddiasıGih sinifi sonrasi emeklilikBekçilere düzenleme

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

Son Haberler

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?