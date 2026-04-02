Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Her ay onlarca enflasyon başlığı açılmasın


02 Nisan 2026 14:41
Her ay onlarca enflasyon başlığı açılmasın

Her ay enflasyon tahmini için onlarca farklı başlık açılması forumda ciddi bir bilgi kirliliğine ve görüntü kalabalığına yol açıyor. Bu durum hem takibi zorlaştırıyor hem de nitelikli tartışmaların bölünmesine neden oluyor. Enflasyon tahminlerinin adeta bir oyuna dönüşerek her köşe başında yeni bir başlıkla karşımıza çıkması yerine her ay için tek bir ana başlık belirlenmesi çok daha profesyonelce olacaktır. Tüm tahminlerin ve değerlendirmelerin tek bir merkezde toplanması forumun kalitesini artıracağı gibi bizlerin de konuyu daha derli toplu takip etmemizi sağlar. Bu konuda moderasyonun bir düzenleme yapması ve gereksiz başlık açılmasının önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.


firatli_genclik
Genel Müdür
02 Nisan 2026 14:43

Tamam


AleksandırDelPiero
Aday Memur
02 Nisan 2026 15:50
Oldu paşam

Balik776
Yasaklı
02 Nisan 2026 20:11

Çözümü basit girme foruma. Görüntü kirliliğini de görmezsin.


can-mekanik
Şef
02 Nisan 2026 23:22
son açılan saçma 4.11 başlığını kaldıran moderatörlere teşekkür ederim. Adam oturuyor aklına gelen ilk kelimeyle başlık açıyor. Zaten bir çok başlık mevcut, burada yöneticilerin daha dikkatli olması, konuların tartışmalarının, bazı önemli başlıkların geri plana gitmesine neden oluyor. napalım 4.11 olarak tahmin ediyorsan mart enflasyonunu bunun için ben böyle tahmin ediyorum diye başlık mı açılır? yerinde bir müdahale olmuş, arkadaşımızın tepkisine de sonuna kadar katılıyorum.

fakir.adam
Şube Müdürü
03 Nisan 2026 16:09

katılıyorum. onlarca başlık az kalıyor. en az yüzlerce başlık açılması gerekir. daha aktif olmalıyız.


m.r_f
Genel Müdür
05 Nisan 2026 21:38

Tebrik ederim, sesinizi duyurdunuz :D


Enflasyonizm
Memur
06 Nisan 2026 03:06

Yapay zeka gonderiler de yasaklansin. Bu arkadasinkileri kontrol ettirin hemen hepsi yapay zeka %100

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?Temmuz Zammı Herkes Abartıyor Max Yüzde 10 Zam Gelecek2026 Mart Ayı Maaşlarımızı Yazalım2026 Yılı SGK Banka PromosyonlarıHer ay onlarca enflasyon başlığı açılmasınYıllık İzni Olan Mazeret İzni Kullanamaz Mı?Memurun Suçu Okumak Mı? Taşerondan Geçenler 140.000 TL Ödeme Aldı!3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam Olsun

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

Son Haberler

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?