Gebelikte gece nöbeti durumu ?


02 Nisan 2026 15:44
arkadaşlar merhaba, 7 haftalık gebeyim, röntgen teknikeriyim, suan sekreter olarak calısıyorum ama 12. haftadan sonra emara müdür seni koyarım dedi ama ben calısmak istemiyorum çünki sabah elamanı var 17:00-00:00 arası elamanı yok , devlet memurları 657. 101 maddede tabip raporunda belirtilmesi halinde gece vardiyasına yazılamaz diyor, ama müdürüm düşük tehlikesi varsa yazılamaz diyor, maddede ayrıca bir şey dememiş. sizin aranız da varmı böyle olanlar


lDeimosl
Müsteşar Yardımcısı
02 Nisan 2026 16:09

Tabip raporu varsa gebeliğin herhangi bir haftasında, yoksa 24. haftadan doğumdan sonraki 2 yıla kadar gece vardiyası veya nöbet yazılamaz. Yani müdürünüz haklı.

