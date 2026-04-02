Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

İller arası tayin



Kapalı
02 Nisan 2026 15:59
Merhabalar. Özel eğitim öğretmenliğinde bu sene 4.5 yıl oldu.

İller arası tayin yapmak istiyorum. Aklımda bir kaç şehir var ve il içi ihtiyaç listesinden baktığımda yaklaşık 15 20 kişilik ihtiyaç olan okullar var. Acaba ihtiyacın olduğu okulların geneli açılıyor mu? Aklımda Bursa Nilüfer var. Bilgisi olanlar yardımcı olursa sevinirim


bahçesaray
Şef
02 Nisan 2026 18:17
bun,burada kimse bilemez

Zulemelif
Kapalı
02 Nisan 2026 18:23

Geçen yıllarda tayin isteyen elbet olmuştur ve açılan okullarin sayısını elbet görmüşlerdir. Bunu merak ediyorum

bahçesaray, 4 gün önce
bun,burada kimse bilemez

Enkidu1
Şef
02 Nisan 2026 18:40

İLİLÇEKURUMTABAN PUAN

AFYONKARAHİSARMERKEZKocatepe Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe181

AFYONKARAHİSARMERKEZSedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

AFYONKARAHİSARMERKEZSedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe179

AFYONKARAHİSARMERKEZSedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe41

AFYONKARAHİSARSANDIKLISandıklı Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe95

ANKARAALTINDAĞYıldıztepe Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

ANKARAALTINDAĞYıldıztepe Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe76

ANKARAÇANKAYAAnkara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe124

ANKARAÇANKAYAÇankaya Özel Eğitim Anaokulu77

ANKARAÇANKAYAMehmet Ulucan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

ANKARAÇANKAYAMehmet Ulucan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

ANKARAÇANKAYANimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

ANKARAÇANKAYANimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe56

ANKARAÇANKAYANimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe98

ANKARAÇANKAYASüha Alemdaroğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

ANKARAÇANKAYASüha Alemdaroğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe195

ANKARAÇANKAYAYusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

ANKARAÇANKAYAYusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

ANKARAETİMESGUTMelekler Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe37

ANKARAKEÇİÖRENEtlik Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

ANKARAKEÇİÖRENİlyas Tüfekçi Özel Eğitim Anaokulu160

ANKARAKEÇİÖRENKeçiören Mihrimah Sultan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

ANKARAKEÇİÖRENKeçiören Mihrimah Sultan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

ANKARAKEÇİÖRENKeçiören Mihrimah Sultan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe98

ANKARAKEÇİÖRENKeçiören Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

ANKARAKEÇİÖRENUygur Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

ANKARAKEÇİÖRENUygur Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

ANKARAKEÇİÖRENUygur Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe52

ANKARAMAMAKAli Gültekin Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

ANKARAMAMAKAli Gültekin Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

ANKARAMAMAKAli Gültekin Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe123

ANKARAMAMAKBaşkent Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

ANKARAMAMAKMamak Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe288

ANKARAMAMAKMamak Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

ANKARAMAMAKMamak Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe99

ANKARAMAMAKMamak Özkent Akbilek Özel Eğitim Meslek Okulu74

ANKARAMAMAKMehmet Kudret-Süheyla Selçuk Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe93

ANKARAMAMAKŞehitlik Özel Eğitim Anaokulu93

ANKARAMAMAKYıldız Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe102

ANKARAYENİMAHALLEGülçin Toğay Özel Eğitim Anaokuluboş

ANKARAYENİMAHALLEİlkbahar Özel Eğitim Anaokuluboş

ANKARAYENİMAHALLEİller Bankası Özel Eğitim Uygulama Okulu II.Kademeboş

ANKARAYENİMAHALLESait Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe115

ANKARAYENİMAHALLESait Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe93

ANKARAYENİMAHALLEŞehit Salih Cibir Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe383

ANKARAYENİMAHALLEŞehit Salih Cibir Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

ANKARAYENİMAHALLEYenimahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

ANKARAYENİMAHALLEYenimahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

ANTALYAAKSUMustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu406

ANTALYAAKSURüstem ? Ufuk Cömertoğlu Özel Eğitim Anaokulu148

ANTALYAKEPEZKepez Özel Eğitim Anaokulu184

ANTALYAKEPEZKepez Özel Eğitim Meslek Lisesi528

ANTALYAKEPEZKepez Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe67

ANTALYAKEPEZKepez Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe152

ANTALYAKEPEZKepez Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe79

ANTALYAMURATPAŞAHüseyin Avni Bayaz Özel Eğitim Anaokulu114

ANTALYAMURATPAŞARamazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

ANTALYAMURATPAŞARamazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe56

ANTALYAMURATPAŞARamazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe130

ANTALYASERİKSerik Özel Eğitim Anaokuluboş

ANTALYASERİKSerik Özel Eğitim Meslek Okulu114

ANTALYASERİKSerik Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

ANTALYASERİKSerik Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe74

ANTALYASERİKSerik Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe234

AYDINEFELERAydın Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe80

AYDINEFELEREfeler Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe281

AYDINEFELERGüzelhisar Özel Eğitim Anaokulu226

AYDINEFELERŞehit Nusret Şen Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe173

AYDINEFELERUmurlu Özel Eğitim Meslek Okulu138

BALIKESİRALTIEYLÜLSevgi Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

BALIKESİRALTIEYLÜLSevgi Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe79

BALIKESİRKARESİİl Özel İdare Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe121

BALIKESİRKARESİUmut Özel Eğitim Ortaokulu161

BARTINMERKEZNurgül-Rıza Güney Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe45

BARTINMERKEZNurgül-Rıza Güney Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe74

BARTINMERKEZ15 Temmuz Şehitler Özel Eğitim Anaokulu115

BİLECİKBOZÜYÜKBozüyük Hayme Ana Özel Eğitim Anaokulu76

BİLECİKBOZÜYÜKŞehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu47

BİLECİKBOZÜYÜKŞehit Zafer İpek Özel Eğitim Ortaokulu59

BİLECİKMERKEZBilecik Özel Eğitim İlkokuluboş

BİLECİKMERKEZBilecik Özel Eğitim Meslek Okulu67

BİLECİKMERKEZBilecik Özel Eğitim Ortaokuluboş

BOLUMERKEZBolu Rehberlik ve Araştırma Merkezi270

BOLUMERKEZEmine Mehmet Baysal Özel Eğitim Anaokulu213

BOLUMERKEZEmine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe135

BOLUMERKEZEmine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe64

BOLUMERKEZHalime Hatun Özel Eğitim Anaokulu82

BOLUMERKEZSarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe163

BURSAGEMLİKCihatlı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

BURSAGEMLİKCihatlı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

BURSAGEMLİKCihatlı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe77

BURSAGEMLİKKoza Özel Eğitim Anaokuluboş

BURSAGEMLİKZübeyde Hanım Özel Eğitim Anaokuluboş

BURSAKESTELBarakfakih Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

BURSAKESTELNarlıdere Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

BURSAKESTELNarlıdere Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

BURSANİLÜFERDuyum İşitme Engelliler İlkokulu96

BURSANİLÜFERİpek Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

BURSANİLÜFERİpek Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe191

BURSANİLÜFERİpek Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe71

BURSANİLÜFERKayapa Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

BURSANİLÜFERKayapa Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

BURSANİLÜFERKayapa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe80

BURSANİLÜFERMitat Enç Özel Eğitim İlkokulu59

BURSANİLÜFERNilüfer Duyum Özel Eğitim Anaokuluboş

BURSANİLÜFERNilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi134

BURSAOSMANGAZİAziz Torun Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

BURSAOSMANGAZİAziz Torun Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

BURSAOSMANGAZİBTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Anaokuluboş

BURSAOSMANGAZİBTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

BURSAOSMANGAZİBTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

BURSAOSMANGAZİBTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe60

BURSAOSMANGAZİMehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu139

BURSAOSMANGAZİMustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

BURSAOSMANGAZİMustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

BURSAOSMANGAZİMustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

BURSAOSMANGAZİOvaakça Şarık Tara Özel Eğitim Meslek Okulu82

BURSAOSMANGAZİŞerife Bacı Özel Eğitim Anaokuluboş

BURSAYILDIRIMHüma Hatun Özel Eğitim Anaokuluboş

BURSAYILDIRIMRüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Meslek Okulu59

BURSAYILDIRIMRüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Ortaokulu144

BURSAYILDIRIMSamanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

BURSAYILDIRIMSamanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

BURSAYILDIRIMSamanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

BURSAYILDIRIMYıldırım Belediyesi Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe78

BURSAYILDIRIMYıldırım Belediyesi Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe115

BURSAYILDIRIMYıldırım Belediyesi Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe37

BURSAYILDIRIMYiğitler Özel Eğitim Anaokuluboş

ÇANAKKALEMERKEZAli Ağaoğlu Özel Eğitim Anaokulu122

ÇANAKKALEMERKEZŞehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe92

ÇANAKKALEMERKEZŞehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe142

ÇANAKKALEMERKEZŞehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe329

DİYARBAKIRKAYAPINAREsma Ocak Özel Eğitim Anaokulu127

DİYARBAKIRKAYAPINARKayapınar Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe113

DİYARBAKIRYENİŞEHİRAli İhsan Arslan Görme Engelliler İlkokulu214

DİYARBAKIRYENİŞEHİRAyten Elyesa Erdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe181

DÜZCEMERKEZDüzce Özel Eğitim Anaokuluboş

DÜZCEMERKEZDüzce Özel Eğitim Meslek Okulu264

DÜZCEMERKEZDüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

DÜZCEMERKEZDüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

DÜZCEMERKEZDüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

DÜZCEMERKEZHacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

DÜZCEMERKEZHacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

DÜZCEMERKEZHacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

DÜZCEMERKEZYeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

DÜZCEMERKEZYeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

DÜZCEMERKEZYeşildüzceÖzel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe67

ESKİŞEHİRODUNPAZARIAvukat Lütfi Ergökmen Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe126

ESKİŞEHİRODUNPAZARIAvukat Lütfi Ergökmen Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe137

ESKİŞEHİRODUNPAZARIElbruz Bilge Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe116

ESKİŞEHİRTEPEBAŞIAhmet Yesevi İşitme Engelliler İlkokulu225

ESKİŞEHİRTEPEBAŞIAhmet Yesevi Özel Eğitim Anaokulu169

ESKİŞEHİRTEPEBAŞIMuttalip Özel Eğitim Anaokulu119

ESKİŞEHİRTEPEBAŞIŞehit Şükrü Şahin Rehberlik ve Araştırma Merkezi146

ESKİŞEHİRTEPEBAŞITürkiye Yardım Sevenler Derneği Suzan Gürcanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe123

ESKİŞEHİRTEPEBAŞIUluönder Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe150

ESKİŞEHİRTEPEBAŞIYardım Sevenler Derneği Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe118

ESKİŞEHİRTEPEBAŞIYardım Sevenler Derneği Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe127

ISPARTAMERKEZDavraz Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe89

ISPARTAMERKEZDavraz Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe73

ISPARTAMERKEZDavraz Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe45

ISPARTAMERKEZIsparta Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe98

ISPARTAMERKEZIsparta Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe168

İZMİRBAYRAKLINuri Atik Özel Eğitim Meslek Okulu258

İZMİRBORNOVABornova Rehberlik ve Araştırma Merkeziboş

İZMİRBORNOVAŞehit Emrah Sağaz Özel Eğitim Anaokulu161

İZMİRBORNOVAŞehit Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe83

İZMİRBUCABuca Mehmet Ali Susam Özel Eğitim Anaokulu85

İZMİRBUCABuca Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

İZMİRBUCABuca Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

İZMİRBUCABuca Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe98

İZMİRBUCABuca Umurbey Rehberlik ve Araştırma Merkezi64

İZMİRÇİĞLİÇiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi284

İZMİRGAZİEMİRŞehit Polis Murat Koç Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

İZMİRGAZİEMİRŞehit Polis Murat Koç Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

İZMİRGAZİEMİRŞehit Polis Murat Koç Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

İZMİRGÜZELBAHÇEYaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

İZMİRGÜZELBAHÇEYaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe83

İZMİRGÜZELBAHÇEYaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe91

İZMİRKARABAĞLARŞehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

İZMİRKARABAĞLARŞehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

İZMİRKARABAĞLARŞehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

İZMİRKARŞIYAKAİzmir Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe62

İZMİRKARŞIYAKAKarşıyaka Özel Eğitim Meslek Okulu505

İZMİRKARŞIYAKAKarşıyaka Rehberlik ve Araştırma Merkezi60

İZMİRKARŞIYAKASafiye Nadir Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe110

İZMİRKARŞIYAKASafiye Nadir Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe227

İZMİRKARŞIYAKASafiye Nadir Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe134

İZMİRKONAKAhmet Şefika Kilimci Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

İZMİRKONAKAhmet Şefika Kilimci Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe91

İZMİRKONAKAhmet Şefika Kilimci Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe97

İZMİRKONAKHamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

İZMİRKONAKKonak Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

İZMİRKONAKKonak Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

İZMİRKONAKKonak Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

İZMİRKONAKKonak Rehberlik ve Araştırma Merkeziboş

İZMİRKONAKŞehit Mehmet Gülşen Özel Eğitim Anaokulu47

KÜTAHYAMERKEZÇinikent Özel Eğitim İlkokulu123

MANİSAYUNUSEMREManisa Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

MANİSAYUNUSEMREManisa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe57

MANİSAYUNUSEMREÖğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

MANİSAYUNUSEMREYunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

MANİSAYUNUSEMREYunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

MANİSAYUNUSEMREYunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeboş

MERSİNAKDENİZAkdeniz Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

MERSİNAKDENİZAkdeniz Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe54

MERSİNAKDENİZAkdeniz Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe79

MERSİNERDEMLİArpaçbahşiş Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe69

MERSİNERDEMLİErdemli Özel Eğitim Anaokuluboş

MERSİNERDEMLİErdemli Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe76

MERSİNERDEMLİErdemli Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe281

MERSİNERDEMLİErdemli Rehberlik ve Araştırma Merkezi261

MERSİNMEZİTLİMezitli Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe190

MERSİNMEZİTLİMezitli Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe327

MERSİNMEZİTLİMezitli Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe236

MERSİNMEZİTLİMezitli Rehberlik ve Araştırma Merkezi350

MERSİNTOROSLARMersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

MERSİNTOROSLARMersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

MERSİNTOROSLARMersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe82

MERSİNTOROSLARToroslar Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

MERSİNTOROSLARToroslar Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe124

MERSİNTOROSLARToroslar Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe55

MERSİNYENİŞEHİRHüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe69

MERSİNYENİŞEHİRHüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe62

MERSİNYENİŞEHİRHüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe159

MUĞLAFETHİYEAkıncı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe387

MUĞLAORTACAOrtaca Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe68

MUĞLAORTACAOrtaca Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe99

MUĞLAORTACAOrtaca Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe99

TOKATMERKEZTokat Özel Eğitim Anaokulu167

TOKATMERKEZTokat Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeboş

TOKATMERKEZTokat Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe69

TOKATMERKEZTokat Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe188

TOKATTURHALTurhal Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe80

TOKATTURHALTurhal Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademeboş

TOKATTURHALTurhal Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe63

EgitimOkulu


Enkidu1
Şef
02 Nisan 2026 18:41

2024 puanlarına ulaşabildim en son.

Enkidu1, 4 gün önce

EgitimOkulu


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
02 Nisan 2026 22:10

napcan Bursa'da İzmir'e gitsene

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmen maaşının 65 bin tlde kalması...Mart EnflasyonProje okulu ve projeÖğretmenlik artık zorlaştıRehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Ortak sınavda öğretmen değiştirmişlermobingPardus, okullardaki akıllı tahtaları kullanılamaz hale getirdiEk ders ücretinin aşırı düşük kalmasıOkul müdür yardımcılarının norm durumu çözülecek mi

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

Son Haberler

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?