Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : supporters.

elektrik li araç mı hybrid benzinli araç mı


02 Nisan 2026 16:44
elekrikli araç tavsiye edebileceğiniz marka nedir 2 -2,5 milyon civarı


MALATYA BATTALGAZİ
Daire Başkanı
05 Nisan 2026 13:23

Şu an için en mantıklısı hibrit çünkü ne sadece elektirikliye ne de sadece benzine mahkumsun. Üstelik kablo, priz, şarj, elektrik faturası ve istasyon derdi yok çünkü araba kendi kendini bedava şarz ediyor. Toyota 30 yıldır dünyanın en çok satılan en sorunsuz hibrit araçlarını üretiyor. Amerika'daki ticari taksilerin çoğu Toyota hibrit çünkü hem ekonomik hem de hiç sorun çıkarmıyor. Şehir içi sakin sürüşte 4-5 litre yakıyor. Toyota Corolla Cross veya Honda Hrv kesinlikle tavsiye ederim.


fatpın
Şube Müdürü
05 Nisan 2026 13:35
çok teşekkür ederim
MALATYA BATTALGAZİ, Dün

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

Son Haberler

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?