Editörler : StMngr

Üniversiteye Kongre katılım sertifikasını sumak zorunlu mu?


02 Nisan 2026 18:33
Üniversiteye Kongre katılım sertifikasını sumak zorunlu mu?

Merhaba arkadaşlar daha önce katıldığım kongrelerin bazılarından aldığım sertifikaları kaybetmişim. Son zamanlarda dijital geldiği için onlar duruyor. Konrelerde hep tam metin basılı tercih ettim. Tam metini ve kongre listesinde ismimin yer aldığı sayfalar yeterli olur mu? Yoksa jüriler puanımı siler mi yanıtlarsanız memnun olurum


StMngr
Editor
02 Nisan 2026 21:24

Kongre kitabının, kapaktan başlayarak program dahil sayfaları, arkasına tam metin, son sayfaya da katılım belgesini ekleyip, tümünü tek PDF dosyası olarak sisteme yükleyin. En garanti yol budur, kimse bir şeyiniz eksik diyemez.


Sesliseda
Aday Memur
02 Nisan 2026 23:29

Teşekkür ederim hocam katılım belgem eksik bazılarında

Çok Yazılan Konular

Memurum, araştırma görevlisi olmak mantıklı mı?2026 Mart Doçentlik Başvuru2025 Ekim Doçentlik BaşvuruDr öğretim üyesi kadrosu davası hakkında

Son Haberler

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?