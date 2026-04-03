Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
TCDD eş durum tayin reddi


03 Nisan 2026 00:25
Şartlar sağlanıyor. 3 yılda 900 gün veya son 1 yılda aynı iş yerinde olması. Yakında 2. senemde dolacak ve tayin dilekçemi vereceğim. Peki bu süreçte bulunduğum iş yerinde personel eksikliğini gösterip red verebilir mi ? Çünkü personel eksikliği hiçbir zaman dolmaz. Norm kadrosu sayısı yüksek. Onun dışında mahkeme de red verebilir mi ?


KIPIRTI27
Aday Memur
03 Nisan 2026 15:09

Kuruma başlarken imzaladığınız taahütnamede 5 yıl nakil yasağınız varsa ret gelebilir. Ama bu mahkemece geçerli bir sebep değildir.

Kurum muhtemelen ret verir, idare mahkemesine dava açıp gidebilirsiniz. Kurum bölge idare mahkemesine iptal davası açar. Belki geri dönersiniz. Daha sonra danıştaya dava açıp gidebilirsiniz veya gidemeyebilirsiniz. Danıştay kararı kesindir. Bu süreç en az 6 ay en fazla 2 yıl sürer.

